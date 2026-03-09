Рус

Люди стояли в чергах біля входу: яким був ресторан у Дніпрі, де можна було зустріти зірок

Наталя Граковська
На місці ресторану "Полум'я" тепер працює LUCIA Banquet Hall
На місці ресторану "Полум'я" тепер працює LUCIA Banquet Hall.

"Полум'я" було одним із найвідоміших закладів у місті

У Дніпрі чимало ресторанів на будь-який смак. Деякі з них, як-от "Поплавок", працюють десятиліттями і вже стали частиною історії міста. До таких закладів належить і колишній ресторан "Полум'я".

За роки свого існування він кілька разів змінював назву, але незмінно залишався популярним місцем, у якому можна було зустріти і знаменитостей, і кримінальних авторитетів. "Телеграф" розповідає історію цього закладу.

Ресторан "Полум'я" відкрився у 1967 році в Чечелівському районі. Поява закладу високого рівня саме в цьому робочому районі виглядала несподівано. Проте заклад швидко став популярним. Уже в перші роки після відкриття біля входу шикувалися черги охочих провести вечір у "Полум'ї".

Дніпро ресторан Полум’я старі фото
Ресторан "Полум’я" знаходився у Чечелівському районі. Фото: gorod.dp.ua

За спогадами мешканців міста, гостей закладу зустрічав швейцар в уніформі, а на зупинці трамвая неподалік продавали марокканські апельсини з ресторану.

Як виглядав ресторан Полум’я у Дніпрі фото всередині
Ресторан "Полум’я" у 1970-ті роки. Фото: Facebook/Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ

У 1990-ті роки, попри зміни в країні та економічні труднощі, заклад не втратив популярності. У 1993 році ресторан отримав нову назву — "У Людмили". Тут проводили весілля, ювілеї та інші приватні урочистості.

У ресторані Полум’я працювало казино
"Полум’я" у 1990-ті. Фото: lucia.dp.ua

Заклад нерідко відвідували і відомі гості. За спогадами, у 90-ті в ресторані працювало казино, і там можна було зустріти "від заїжджих зірок до місцевих авторитетів". Кажуть, що під час гастролей ресторан не раз відвідувала Алла Пугачова.

Ресторан Полум’я Banquet Hall Lucia у Дніпрі
Спогади про ресторан "Полум’я"

У 1999 році заклад знову змінив образ і назву — цього разу на ресторан "Пекін". Інтер'єр та атмосфера набули азійського колориту, який зберігався майже 13 років.

Ресторан Пекін колишнє Полум’я у Дніпрі — старі фото
У 1999 році ресторан перейменували та стилізували в азіатському стилі. Фото: lucia.dp.ua

З 2012 року тут працює Banquet Hall Lucia — ресторанний комплекс, де проводять банкети та великі приватні заходи.

Також дізнайтеся, де знаходиться перший у Дніпрі хмарочос і як зводили цей будинок. Ця будівля відома не тільки завдяки своїй висоті.

