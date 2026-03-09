Не зацвіте і не вкриється пліснявою: простий трюк збереже томатну пасту свіжою на місяці

Мало хто знає, що звичайна гірчиця або крапля олії можуть стати рятівниками для продуктів

Томатна паста у відкритій банці дуже часто пліснявіє навіть у холодильнику. Це відбувається через контакт з повітрям, вологу від конденсату чи брудні ложки.

Є простий лайфхак з гірчицею, який допоможе позбутися цієї проблеми. Про такий спосіб розповіли у Threads на сторінці suzette.odesa.

Як зберегти томатну пасту свіжою

Щоб томатна паста довше залишалася свіжою, перш за все, потрібно зберігати її у холодильнику в герметичній тарі та використовувати чисті сухі ложки, щоб набрати продукт.

Ще одна хитрість — змастити внутрішню сторону кришки банки тонким шаром гірчиці перед тим, як закрити її. Гірчиця діє як натуральний антисептик і консервант завдяки своїм антимікробним властивостям, які перешкоджають росту бактерій та плісняви.

Гірчиця допомагає зберегти томатну пасту свіжою

Також подовжити термін придатності відкритої томатної пасти допоможе олія. Для цього потрібно налити тонкий шар олії зверху на пасту. Це створить бар'єр від повітря та зменшить ризик появи плісняви. Для таких цілей краще використовувати рафіновану рослинну олію без яскравого запаху. Після того як ви візьмете потрібну кількість пасти, шар олії можна просто акуратно розрівняти знову — він і далі виконуватиме захисну функцію.

Якщо ж ці способи не підходять, можна розкласти томатну пасту невеликими порціями у форму для льоду та заморозити. Потім кубики можна перекласти в пакет і використовувати за потреби для супів, соусів або тушкованих страв.

Завдяки таким простим хитрощам томатна паста не зіпсується завчасно, а ви зможете користуватися нею довше без зайвих втрат продукту.

