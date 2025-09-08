В Україну з Хорватії відправлено 40 тонн гуманітарної допомоги за сприяння Favbet Foundation

Українська громада об’єдналася у столиці Хорватії, аби відзначити 34-ту річницю незалежності України. Культурний захід мав гуманітарну мету — допомогти українцям, які живуть в умовах війни.

За один день була організована відправка 40 тонн гуманітарної допомоги. Серед вантажу були ліки, хірургічні набори, продукти, іграшки та засоби гігієни. Не забули і про лікарняне обладнання, додали ліжка, меблі, системи для крапельниць і перев’язок, а також транспорт для пересування медсестер. Крім того, до України поїхали велосипеди та одяг для дорослих і дітей. Цей вантаж став 219-м та 220-м двадцятитонним відправленням з Хорватії від початку повномасштабного вторгнення.

Подію організували українська громада, DoDO (Dobro Dobrim), Посольство України в Хорватії, "Червона Калина" за сприяння Favbet Foundation .

"Ми вдячні хорватським друзям, які поруч із нами. Такі проєкти показують, що Україна не сам на сам зі своїм випробуванням, а наша сила — у партнерстві та взаємній підтримці", — зазначив Андрій Матюха .

Favbet Foundation на чолі з Андрієм Матюхою системно підтримує подібні ініціативи

Минулого року за участі Favbet Foundation та організації Dobro Dobrim в Україну доставили понад 150 тонн гуманітарної допомоги. Це були продукти, гігієнічні засоби та дезінфекційні препарати для лікарень.

Нещодавно завдяки співпраці фонду з хорватськими компаніями до України надійшли генератори, трансформатори та сучасне медичне обладнання загальною вартістю майже 3 мільйони євро. До ініціативи долучилися Dobro Dobrim, Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade HEP та уряд Хорватії.

"Ми бачимо, як хорватське суспільство не втомлюється допомагати. Підтримка цієї ініціативи для нас є способом висловити солідарність і вдячність", — коментують у Favbet Foundation.