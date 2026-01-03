Заради нього покинула сім’ю і була замішана у наркоскандалах: як виглядає дружина президента Венесуели Мадуро

Флорес прожила з Мадуро 20 років у цивільному шлюбі

Армія США провела масштабну операцію проти Венесуели, а також захопила та вивезла з країни її лідера Ніколаса Мадуро разом із дружиною Силією Флорес. Жінка брала активну участь у політичному житті й була генеральним прокурором Венесуели.

Що відомо:

Дональд Трамп заявив про захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес

Перша леді Венесуели з 1990-х років перебуває у стосунках з Мадуро, заради якого покинула чоловіка

Силія Флорес була депутатом парламенту та генпрокурором Венесуели, але стала фігуранткою наркоскандалів

Ніколас Мадуро — що відомо про його дружину Силію Флорес

Силія Флорес народилася 1 січня 1953 року у невеликому містечку Тінакільо у Венесуелі. Її політична кар’єра розпочалася у 1990-х, коли вона стала адвокатом молодого революціонера Уго Чавеса та домоглася його звільнення з в’язниці.

Ніколас Мадуро та його дружина Силія, Фото: Getty Images

Саме в цей період Силія познайомилася з Ніколасом Мадуро, який був тоді близьким соратником Чавеса. Хоча Флорес була майже на десять років старша за Мадуро, їх стосунки почали активно розвиватися. Під крилом Уго Чавеса вони разом зробили карколомну кар’єру.

Силія Флорес та Уго Чавес, Фото: Getty Images

Заради політика Силія пішла від чоловіка, з яким виховує двох дітей, а Мадуро покинув дружину, яка подарувала йому сина.

Протягом 20 років Флорес і Мадуро жили в цивільному шлюбі, а у 2013 році одружилися.

Як виглядає дружина Ніколаса Мадуро, Фото: Getty Images

Ми хочемо показати приклад зміцнення венесуельської родини заявив Ніколас Мадуро

Поки Мадуро змінював посади депутата, спікера парламенту та міністра закордонних справ, Флорес не поступалася йому амбіціями, ставши першою жінкою-головою Національної асамблеї, а пізніше — Генеральним прокурором Венесуели.

Здобувши статус першої леді, Флорес продовжила активну політичну діяльність, працювала юристом і навіть вела телепередачі, підтримуючи програму свого чоловіка.

Силія Флорес, Фото: Getty Images

Однак Флорес стала фігуранткою наркоскандалів. У 2015 році двох її племінників було заарештовано в Гаїті й пізніше засуджено у США за спробу переправити близько 800 кілограмів кокаїну до Америки. Гроші нібито їм потрібні були для "допомоги їхній родині залишитися при владі". У 2022 року експрезидент США Джо Байден звільнив чоловіків.

Затримані США племінники Флорес, Фото: cyclowiki

У 2020 році ЗМІ повідомляли, що прокуратура США готувала офіційні звинувачення і щодо Силії Флорес, інкримінуючи їй використання влади для прикриття масштабної наркоторгівлі та корупції. Ці повідомлення ґрунтувалися на свідченнях колишніх співробітників охорони, проте до офіційного обвинувального висновку справа не дійшла. США та Канада ввели проти Флорес санкції.

Ніколас Мадуро з дружиною, Фото: Getty Images

У суботу, 3 січня, стало відомо, що Ніколас Мадуро та його дружина Силія Флорес були захоплені Delta Force – елітним підрозділом спецоперацій армії США. Лідера Венесуели було заарештовано для судового розгляду за кримінальними звинуваченнями в Сполучених Штатах.

Силія Флорес та Ніколас Мадуро у 2025 році, Фото: Getty Images

