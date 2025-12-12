Мама і тато будуть у захваті. Що подарувати найкращим людям на рік Вогняного Коня 2026 (фото)

Ці презенти "скажуть" батькам, що ви їх дуже любите

Новий 2026-й за східним календарем — це Рік Червоного Вогняного Коня, який настане 17 лютого 2026 року. Цей рік символізує енергію, зміни та рух уперед. Подарунки, які принесуть батькам комфорт, активність чи покращення якості життя, будуть особливо актуальними.

Головне — вибирати подарунок із турботою та любов’ю, враховуючи інтереси та побажання ваших батьків. "Телеграф" приготував "символічні" ідеї: ті, які підійдуть як двом одночасно, так і ті, які точно сподобаються вашій мамі чи батькові.

Універсальні подарунки для двох

Враження та спільний відпочинок. Оскільки Кінь цінує свободу і рух, чудовим подарунком стануть квитки до театру, концерту, спа-салону чи заміського відпочинку. Це подарує їм яскраві емоції та можливість провести час разом.

Поліпшення домашнього комфорту. Кінь схвалює подарунки, що підвищують якість життя. Розгляньте можливість придбання нової побутової техніки (наприклад, кухонного комбайна, кавомашини або робота-пилососа), якісного освітлення або затишного текстилю (теплих пледів, постільної білизни).

Подарунки для здоров’я. Абонементи в басейн, масажне крісло або набір для ароматерапії допоможуть батькам розслабитися та подбати про себе.

Подарунки для мами

Елегантні аксесуари. Мамі можна подарувати гарний шарф, сумку чи прикрасу з елементами червоного чи золотистого кольору (головні кольори року).

Речі для хобі. Якщо мама захоплюється рукоділлям, кулінарією або садівництвом, подаруйте їй щось, пов’язане з її захопленням. Наприклад, набір якісного посуду чи сковороду з антипригарним покриттям.

Косметика та догляд. Набір якісної косметики або парфум завжди буде приємним подарунком.

Подарунки для батька

Аксесуари для активного життя. Якщо батько любить спорт або активний відпочинок, подаруйте йому щось, пов’язане з його захопленням, наприклад новий спортивний інвентар або зручний одяг для прогулянок.

Інструменти та гаджети. Набір інструментів, новий гаджет (смартфон, планшет) або аксесуари для автомобіля можуть порадувати батька.

Якісні речі для дому/роботи. Хороший шкіряний ремінь, портфель або зручне крісло для роботи.

Символічні доповнення

Як доповнення до основного подарунка можна додати щось із символом року. Наприклад, фігурку коня з дерева або каменю, або прикрасити упаковку в червоних та вогняних тонах. Також можна подарувати щось з улюблених ласощів коней – наприклад, кошик із яблуками або солодкими овочами.

Символ 2026 року точно схвалить ці речі. Раніше ми писали, що на Новий рік можна подарувати близьким людям і друзям.