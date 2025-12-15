Як вибрати подарунок на Новий 2026 рік, щоб подруга плакала від щастя: ідеї на будь-який бюджет

Ці ненудні презенти змусять усіх заздрити вашій дружбі

Вже скоро Новий рік 2026, а значить, настав час задуматися про подарунок для кращої подруги. Щоб позбавити вас від головного болю та допомогти вибрати ідеальний варіант, "Телеграф" підготував добірку ідеї подарунків — від милих дрібниць до по-справжньому розкішних сюрпризів, які точно підкорять серце близької людини.

Бюджетні та милі подарунки

Ці варіанти не вдарять по кишені, але принесуть багато тепла та радості. Вони продемонструють вашу увагу та турботу.

Ароматичні свічки або набір для глінтвейну: створять атмосферу затишку та магії у зимовий вечір.

Фото: freepik

Новорічні шкарпетки: теплі та милі аксесуари зі святковим принтом (можливо, з символом року) завжди актуальні.

Доглядова косметика: невеликі набори бомб для ванни, масок для обличчя або кремів для рук — це завжди приємно і корисно.

Персоналізований кухоль або блокнот: предмет із кумедним написом або спільною фотографією стане приємним нагадуванням про вашу дружбу.

Набір чаю чи кави для гурманів: якісний набір із незвичайними добавками порадує любительку гарячих напоїв.

Подарунки за середньою ціною

"Телеграф" підшукав ідеї більш функціональних речей, що запам’ятаються. Вони точно прослужать довго та активно використовуватимуться.

Фітнес-браслет або смарт-годинник: чудовий вибір для активної подруги, яка стежить за своїм здоров’ям та способом життя.

Подарунковий сертифікат: універсальний варіант, що дозволяє подрузі самій вибрати те, що їй дійсно потрібно, чи це магазин косметики, одягу або SPA-салон.

Якісний плед: м'який та теплий плед із цікавим дизайном (або навіть з фотографіями) зігріє холодними вечорами.

Фото: freepik

Аксесуари: стильний портмоне, невелика сумочка або ювелірна прикраса (наприклад, срібний кулон або сережки).

Дорогі та особливі подарунки

Якщо бюджет дозволяє, можна по-справжньому здивувати подругу цінним подарунком, що запам’ятається.

Гаджети для краси та здоров’я: сучасний фен-стайлер, масажер для обличчя або розумні ваги.

сучасний фен-стайлер, масажер для обличчя або розумні ваги. Квитки на захід: подаруйте емоції – квитки на концерт улюбленого виконавця, у театр чи цікавий майстер-клас.

подаруйте емоції – квитки на концерт улюбленого виконавця, у театр чи цікавий майстер-клас. Подорож або вікенд: спільна поїздка в інше місто або заміський будинок відпочинку стане незабутньою пригодою.

Фото: freepik

Курс навчання: сплатіть курс із її захоплення – це може бути онлайн-школа малювання, кулінарії чи іноземної мови.

