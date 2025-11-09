Як врятувати холодильник та продукти під час відключення світла: корисні лайфхаки

Головне якомога рідше відкривати холодильник та морозильник під час відсутності електрики

Відключення електрики — це завжди стресова ситуація, особливо коли йдеться про збереження продуктів у холодильнику. Адже за відсутності електроживлення продукти можуть швидко псуватися, що призведе до небажаних витрат й навіть харчових отруєнь.

Проте з правильними запобіжними заходами та підготовкою можна мінімізувати втрати та забезпечити збереження продуктів на тривалий час. "Телеграф" зібрав лайфхаки, які допоможуть зберегти продукти в холодильнику свіжими якнайдовше в умовах відключення електрики.

Як зберегти продукти у холодильнику при відключенні електрики

Не відкривайте дверцята холодильника та морозильної камери без необхідності

Одне з найважливіших правил при відключенні світла — звести до мінімуму кількість відкривань дверцят холодильника та морозильної камери. Кожне відкриття призводить до втрати холодного повітря та збільшує температуру всередині. Якщо не відкривати холодильник, продукти можуть залишатися свіжими протягом 4 годин, а в морозильній камері — до 48 годин, особливо якщо вона повна.

Використовуйте холодоелементи

Якщо у вас є холодоелементи або лід, розмістіть їх у холодильнику та морозильній камері. Це допоможе довше підтримувати низьку температуру усередині. Лід можна покласти на верхні секції холодильника, оскільки холодне повітря опускається донизу, зберігаючи продукти свіжими. Холодоелементи також можна розмістити навколо продуктів, що найбільш швидко псуються, таких як м’ясо, молочні продукти й риба.

Організуйте запаси правильно

Помістіть продукти, що найбільш швидко псуються, в глибину холодильника і морозильної камери, бо там температура зазвичай нижче. Це допоможе довше зберегти їх свіжими. Продукти, які можуть витримати кімнатну температуру деякий час (наприклад, овочі та фрукти), можна перемістити до дверцят холодильника. Якщо у вас є термометр для холодильника, слідкуйте за температурою: важливо, щоб вона не підіймалася вище за 4°C.

Використовуйте термоізоляцію

Якщо відключення світла триває довше, ніж очікувалося, можна використовувати ковдри, рушники або спеціальні термочохли, щоб укутати холодильник чи морозильну камеру. Це створить додаткову ізоляцію та допоможе утримувати холод усередині пристрою. Пам’ятайте, що при використанні цього методу важливо залишати вентиляційні отвори вільними для доступу повітря.

Використовуйте генератор чи інвертор

Розгляньте можливість придбання генератора, зарядної станції чи інвертора. Ці пристрої забезпечать електрику для найнеобхідніших побутових приладів, включаючи холодильник та морозильну камеру. Генератори можуть працювати на бензині або дизелі, а інвертори перетворюють енергію з акумуляторів, що може бути корисним для короткочасних відключень.

До тривалих вимкнень електроенергії потрібно бути готовим завжди. Створіть запаси продуктів тривалого зберігання, яким не потрібен холодильник – консерви, крупи, макарони, сухофрукти, горіхи та мед. Це допоможе вам пережити тимчасові незручності та забезпечить запас їжі у разі тривалого відключення електрики.

Пам’ятайте: головне не панікувати та діяти продумано.

