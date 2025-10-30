Не робіть цієї помилки і капуста залишиться свіжою до самої весни: простий лайфхак (відео)

Капусту необхідно зберігати у прохолодному та сухому приміщенні

Після збирання врожаю важливо подбати про те, щоб овочі не пропали взимку. Ми вже розповідали, як зберігати моркву, а тепер поділимося лайфхаком щодо збереження врожаю капусти. Насамперед качани потрібно правильно зібрати та обрізати.

На Youtube українка поділилася відео, в якому розповіла, що потрібно робити, щоб капуста тривалий час тішила своєю свіжістю. Важливо дотримуватися кількох правил!

Якщо хочете, щоб урожай капусти зберігався взимку якнайдовше, можна скористатися простим, але ефективним лайфхаком. Мало хто знає, що через корінь капуста поступово вибирає поживні речовини та залишається свіжою довше.

Що потрібно зробити? По-перше, акуратно виривайте капусту разом із коренем і залишками землі, струшуючи зайвий бруд. А по-друге, обріжте нижнє листя, залишаючи кілька захисних листків, які запобігатимуть попаданню вологи та бактерій. При цьому не потрібно обрізати корінь, тому що саме він допомагає головці поступово зберігати свіжість та поживні речовини протягом усієї зими.

Як зберігати капусту взимку

Перед тим як підвісити капусту, головки слід добре просушити, щоб зникла поверхнева волога, краще все це робити в суху погоду. Після просушування капусту підвішують за корінь у прохолодному та сухому підвальному приміщенні.

У такому вигляді качани залишаються свіжими й поступово підживлюються з кореня, зберігаючи смак і корисні властивості протягом декількох місяців.

Цей спосіб простий і вимагає додаткових витрат. Дотримання всіх етапів допоможе забезпечити довгострокове зберігання капусти.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна зберігати хліб у пакеті. Ці поради вам знадобляться.