Не переплутайте з "Христос Воскрес!" Як в Україні вітаються на Різдво

У християнській традиції вітання на Різдво вшановує народження Ісуса Христа

Різдво в Україні починається зі слів. Це не просто святкова формальність, а те, що поєднує релігійну традицію і сімейне тепло і точно викликає посмішку. Те, як українці звертаються одне до одного на Різдво, — це особливий ритуал, який допомагає розділити радість свята через слово.

Основне привітання звучить як "Христос народився!", а у відповідь заведено говорити "Славімо Його!". Це давня християнська традиція, яка підкреслює сенс свята — народження Ісуса Христа.

Українське Різдво тісно пов’язане із православними традиціями, де народження Христа є центральним мотивом. Саме тому привітання вшановує саме цю подію.

Вертеп. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Існують варіації привітань, які теж широко вживані:

"З Різдвом Христовим!" — класичне побажання щасливого Різдва, яке часто звучить разом із побажаннями радості, затишку та добробуту.

"Щасливого Різдва!" або "Веселих свят!" — більш нейтральні, "світські" формулювання, що підходять для людей будь-якого світогляду або у формальних привітаннях.

Українське Різдво. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Як вітаються на Різдво в інших країнах

У країнах Західної Європи та Північної Америки різдвяне вітання має більш світський характер. Наприклад, кажуть "Merry Christmas" — буквально "веселого Різдва". Також часто використовують "Happy Holidays" — "щасливих вихідних", щоб охопити і Різдво, і Новий рік, і не акцентувати на релігії.

У Латинській Америці різдвяні привітання емоційні й часто релігійні, але не мають фіксованої відповіді. Найпоширеніше звернення — "Feliz Navidad" — "веселого Різдва". Також іноді кажуть: "Que esta Navidad traiga paz y bendiciones a tu familia" — "Нехай це Різдво принесе мир і благословення твоїй родині".

В Азії спосіб привітання залежить від того, чи є країна християнською. У Філіппінах та у Південній Кореї використовують англійське "Merry Christmas".

Раніше "Телеграф" ділився найкращими віншуваннями українською. Це коротка поетична традиція, що поєднує віру, тепло родинного дому та український звичай ділитися світлою радістю Різдва.