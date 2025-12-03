Українці після 40 років отримають по 2000 гривень на здоров'я. На що їх можна буде витратити (список)

Запрошення взяти участь у програмі надходитиме в "Дії"

Кожен українець старше 40 років зможе отримати кошти в безготівковій формі (2000 гривень) на комплексне обстеження здоров'я. Програма почне діяти з 1 січня 2026 року.

Що треба знати:

Українці отримають можливість пройти чекап за кошти держави, на це дадуть 2000 гривень

Пройти скрінінг здоров'я можна буде як у державних та комунальних клініках, так і у приватних

Оформити отримання коштів можна буде в "Дії", а хто не користується нею зможе подати заявку у ЦНАПі

Чекап організму — що це

Чекап (Check-up) — це комплексне медичне обстеження, що дозволяє оцінити загальний стан здоров'я та виявити потенційні порушення ще до появи симптомів. Залежно від віку, статі, попередніх захворювань та способу життя, комплексне обстеження підбирається індивідуально. Такі обстеження рекомендується проходити раз на рік.

На фінансування програми чекапів здоров’я передбачено суму в 10 мільярдів гривень, повідомили в "Уніан" з посиланням на відповідь пресслужби Міністерства охорони здоров’я.

2000 тисячі гривень на медичне обстеження — як це працюватиме в "Дія"

Кожний громадянин України, що має застосунок "Дія" після досягнення 40 років отримає в ньому сповіщення з пропозицією пройти скринінг здоров’я рівно через 30 днів після дня народження. Після підтвердження згоди на спеціальну "Дія.Картку" автоматично нарахують 2000 гривень.

Ці гроші можна буде використати лише для оплати скринінгу в медичних закладах, що включені до переліку Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Це можуть бути державні, приватні або комунальні клініки.

Людина має записатися до обраного закладу охорони здоров’я, незалежно від місця проживання або реєстрації. Обстеження має пройти в межах одного візиту тривалістю 60-90 хвилин. Послуга оплачується "Дія.Карткою" в медичному закладі.

Як отримати 2000 тисячі на обстеження без "Дія"

Послуга доступна й для тих, хто не користується "Дією". Вони можуть оформити пластикову банківську картку та подати заявку до ЦНАП. За тиждень їм надійде повідомлення про зарахування коштів. Далі все буде так само, як і у тих, хто оформлював участь у програмі в "Дії".

Що входить до безоплатного обстеження

Види обстежень визначені заздалегідь. Як пояснили в МОЗ, пакет сформований на основі доказової медицини.

До нього входять:

фізикальне обстеження – вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту, окружності талії, розрахунок індексу маси;

опитування щодо способу життя та скринінг симптомів для виявлення ризиків відповідних захворювань;

лабораторні дослідження, зокрема ліпідограма, глікований гемоглобін, а також за показаннями – електроліти, креатинін сироватковий, розрахункова швидкість клубочкової фільтрації, співвідношення альбумін сечі/креатинін сечі;

оцінка ментального здоров’я – короткий опитувальник для визначення рівня стресу й тривожності;

консультація лікаря з оцінки ризиків серцево-судинних захворювань, діабету та формування персоналізованих рекомендацій.

Безкоштовний чекап - на що можна витратити 2000 гривень

Після отримання результатів лікар надає пацієнту персональні рекомендації. Він порадить, що робити для збереження або поліпшення здоров’я.

