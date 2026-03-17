Європа шукає газ, Україні радять нарощувати власний видобуток

Європейський Союз почав активно шукати виходи з енергетичної кризи, яку спричинила війна в Ірані. У фокусі — потенційний дефіцит газу та стрімке зростання цін на нього, що вже стало реальністю. З такими ж проблемами стикається і український Уряд.

Як повідомляє Reuters, серед можливих рішень, які обговорюють європейські політики, — механізми компенсації витрат на енергію для підприємств, розвиток альтернативних джерел енергії, підтримка внутрішнього видобутку газу та навіть обмеження цін на газ, хоча остання пропозиція очікувано викликає суперечки між урядами країн ЄС.

Для України питання енергетичної безпеки в умовах, коли ціни на газ вже зросли на 30%, також є актуальним. Серед можливих інструментів, які обговорюються на ринку, — імпорт газу з європейських хабів, нарощування власного видобутку, а також запуск родовищ, які вже мають необхідну інфраструктуру, але простоюють через санкційну політику, рішення уряду та регуляторних органів.

Останній варіант експерти називають одним із найбільш швидких в реалізації. Щоправда, за умови, якщо Уряд вийде на системні рішення і наведе лад у сфері надрокористування. Надія є: аудит ліцензій, який прем’єр-міністерка Юлія Свіріденко запустила місяць тому, має завершитися до кінця місяця. Але поки що учасники ринку, які стикалися з проблемами через ліцензування, зазначають, що ситуація залишається складною.

Зокрема, як повідомив гендиректор компанії Smart Energy Іван Герасимович, видобуток компаній групи Regal Petroleum Corporation Limited та "Пром-Енерго Продукт" досі залишається заблокованим.