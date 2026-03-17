Ваше дерево завжди у квітах, а плодів немає? Порада від досвідченого садівника

Весною дерево рясно цвіте, але врожаю немає. Що робити?

Фрукти зі свого саду – це завжди смачно, корисно та гармонійно з природою. Свіжі вітаміни, заготівлі на зиму, чи то варення, сухофрукти чи компот – все це просто чудово, якщо є врожай. А якщо ви витрачаєте час та сили, а також гроші на добрива, препарати для захисту, а результату немає?

Весною плодове дерево цвіте, але потім квіти обсипаються, зав’язей немає, і всі надії на багатий урожай йдуть прахом. Знайома ситуація? Значить, вам потрібна ця порада.

Як курка без півня не здатна винести яйце, з якого потім вилупляться курчата, так і самобезплідне дерево потребує запилювача , якщо, звичайно, вам потрібен урожай!

Зараз на торгових майданчиках величезний вибір сортів яблунь, груш, абрикосів, слив, аличі та іншого. Ось тільки недбайливі менеджери часом не спроможні повідомити (чи самі не знають цього?), що не всі сорти просто так плодоноситимуть . А між іншим, зараз продається безліч черешень імпортної селекції, які потребують запилювачів.

Раніше сортів було менше, і навіть якщо у вас не було запилювача, потрібний сорт міг рости неподалік у сусідів. Але зараз сортів виведено так багато, що запилення стає "завданням із трьома іксами". Найвірніший спосіб вирішення — пошук в інтернеті докладного опису сорту з подальшим встановленням потрібного запилювача.

Бджілки допоможуть вам в запиленні. Фото: yaskravaklumba.com.ua

Випадок із практики: колись на ділянці росла обліпиха Чуйська. Завжди обліплена плодами. Але потім урожай зник, взагалі не стало. Виявилося, що неподалік хтось зачистив кілька занедбаних ділянок.

