Аномалія чи норма? Яка буде погода в Одесі на Різдво

Погода готує одеситам "сухий" сюрприз

Різдво в Одесі цього року мине без справжньої зимової картинки, але й без дощу, мокрого снігу та серйозних холодів. Температура буде стабільною — нижче нуля вночі та поблизу нуля вдень. Сильних морозів упродовж Різдва не буде.

Що варто знати

На Різдво в Одесі очікується суха погода без дощу чи традиційних зимових заметів

Температурні показники коливатимуться від –2 °C до 0 °C, що зробить святкові дні прохолодними

Такі погодні умови повністю відповідають клімату Причорномор'я з його безсніжними зимами

Яка погода буде на Різдво в Одесі

Святвечір

Увечері 24 грудня, на Святвечір, температура повітря в Одесі опуститься приблизно до –1 °C. За даними Ventusky, опади не прогнозуються — ані снігу, ані дощу. Погода буде сухою, з характерною для півдня України зимовою прохолодою без різких перепадів.

Погода в Одесі на 24 грудня. Фото: Ventusky

25 грудня

У четвер, 25 грудня, коли українці святкують Різдво за новим календарем, в Одесі очікується близько –2 °C. За даними метеорологів, день мине без опадів, а небо буде мінливо хмарним. Мороз відчуватиметься більше вночі та вранці, вдень температура залишатиметься стабільною.

Погода в Одесі на 25 грудня. Фото: Ventusky

26–27 грудня

У наступні дні після Різдва — 26 та 27 грудня — температура в Одесі підніметься до 0 °C. Це типовий для південного регіону сценарій — зима без снігу, але з вологим повітрям і прохолодою. Суттєвих погодних змін синоптики не прогнозують.

Погода в Одесі на 26-27 грудня. Фото: Ventusky

В Одесі не буде снігу протягом усього різдвяного періоду. Така погода відповідає багаторічним кліматичним тенденціям для Причорномор’я, де зими дедалі частіше проходять без снігу, з короткими морозами та частими відлигами.

Раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні випаде сніг до Нового року. Синоптики прогнозують різке похолодання.