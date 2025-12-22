Погода на Різдво різко зміниться у Харкові: до чого готуватись

Холоди очікуються помітні

Харків на Різдво можуть накрити морози. Стовпчики термометрів опустятсья ще нижче.

Що потрібно знати:

25 грудня прийде похолодання

Повітря стане холоднішим одразу на кілька градусів

Опадів синоптики не прогнозують

Про це свідчать прогнози погоди.

Так, за даними погодного сайту meteofor, 25 грудня у місті очікується похолодання. Температура повітря може опуститись до -10 градусів і триматися на рівні -4-10 градусів. Опадів при цьому не передбачається.

Погода в Харкові на Різдво

Аналогічної думки дотримуються фахівці сервісу meteo.ua. За їх прогнозом на Різдво може похолодати до -6 градусів із нинішніх 0+2. Як і колеги, опадів синоптики цього сайту не прогнозують.

Погода в Харкові на Різдво

Укргідрометцентр також опублікував свій прогноз погоди. У ньому теж йдеться про похолодання — з нинішнього ~0 до 06-10 градусів. Без опадів.

Погода в Харкові на Різдво

Висновок:

Синоптики сходяться на думці, що на Різдво українців може чекати відчутне похолодання. Морози очікуються не сильні, але помітні.

Якою буде зима в Україні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.

За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.

На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки. каже Балабух

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи випаде в Україні сніг на Різдво-2025.