Аномалия или норма? Какая будет погода в Одессе на Рождество
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Погода готовит одесситам "сухой" сюрприз
Рождество в Одессе в этом году пройдет без настоящей зимней картинки, но без дождя, мокрого снега и серьезных холодов. Температура будет стабильной – ниже нуля ночью и вблизи нуля днем. Сильных морозов в Рождество не будет.
Что следует знать
- На Рождество в Одессе ожидается сухая погода без дождя или традиционных зимних сугробов
- Температурные показатели будут колебаться от –2 °C до 0 °C, что сделает праздничные дни прохладными
- Такие погодные условия полностью соответствуют климату Причерноморья с его бесснежными зимами
Какая погода будет на Рождество в Одессе
Святвечер
Вечером 24 декабря, в Святвечер, температура воздуха в Одессе опустится примерно до –1 °C. По данным Ventusky, осадки не прогнозируются — ни снега, ни дождя. Погода будет сухой, с характерной для юга Украины зимней прохладой без резких перепадов.
25 декабря
В четверг, 25 декабря, когда украинцы празднуют Рождество по новому календарю, в Одессе ожидается около -2 °C. По данным метеорологов, день пройдет без осадков, а небо будет переменным. Мороз будет ощущаться больше ночью и утром, днем температура будет стабильной.
26–27 декабря
В последующие дни после Рождества – 26 и 27 декабря – температура в Одессе поднимется до 0 °C. Это типичный для южного региона сценарий – зима без снега, но с влажным воздухом и прохладой. Существенные погодные изменения синоптики не прогнозируют.
В Одессе не будет снега в течение всего рождественского периода. Такая погода отвечает многолетним климатическим тенденциям для Причерноморья, где зимы все чаще проходят без снега, с короткими морозами и частыми оттепелями.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине выпадет снег к Новому году. Синоптики прогнозируют резкое похолодание.