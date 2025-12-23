Неповнолітніх студентів більше не буде? В якому віці діти закінчуватимуть 12 класів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Перші випускники з 12 класів будуть вже у 2030 році
В Україні з вересня 2027 року стартує 12-річне навчання в школах. Так чином вік випускників автоматично зростає та з'являться новий термін "дванадцятикласник".
Що треба знати:
- Навчання в українських школах ділиться на початкову, середню та старшу школу
- 12 класів навчання очікує дітей, які станом на 2027 рік вже вчитимуться у школі
- Перший випуск дванадцятикласників буде у 2030 році
Як розповіла заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова в коментарі РБК-Україна, з 2027 року в Україні офіційно запроваджують навчання за 12-класною формою для усіх шкіл. Таким чином у старшій школі учнів очікує три класи, замість звичних двох.
В Україні є:
- Початкова школа — 1-4 класи;
- Базова середня школа — 5-9 класи;
- Старша школа — 10-12 класи.
Першими на 12 класів розраховуватимуть не першокласники 2027 року, а усі учні школи з цього року. При цьому першими випускниками дванадцятикласниками будуть учні в 2030 році. Тобто на 12 класів потраплять учні, які у 2027 році приходять у десяті класи.
Виходить, що й вік випускників в Україні автоматично зросте. Якщо раніше дитина приходила у школу у віці 6-7 років і випускалась з неї в 17-18 років, то зараз ця цифра зросте на рік. Тобто зі школи здебільшого випускатимуться повнолітні особи — 18-19 років.
Зауважимо, що з 2025 року в деяких школах вже в експериментальній формі запроваджували навчання у форматі 12 класів. Однак усіх шкіл України без виключення це торкнеться з вересня 2027 року.
Навіщо Україні 12 класів
Ще на етапі обговорення цього нововведення в освітньому комітеті Ради казали: 12-річна школа – загальноприйнята у всій Європі, а також в Америці. Якщо на неї перейде й Україна, то європейці почнуть визнавати українські шкільні атестати. Водночас 11-річна система навчання, крім України, залишається в Росії та Білорусі.
Окрім того, в МОН вважають, що саме 12 класів допоможуть школам більш якісно готувати учнів до загального іспиту НМТ та вступу у виші.
Раніше "Телеграф" розповідав, які зміни дитячих соціальних виплат в Україні очікують батьків у 2026 році.