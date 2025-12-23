Неповнолітніх студентів більше не буде? В якому віці діти закінчуватимуть 12 класів

Перші випускники з 12 класів будуть вже у 2030 році

В Україні з вересня 2027 року стартує 12-річне навчання в школах. Так чином вік випускників автоматично зростає та з'являться новий термін "дванадцятикласник".

Що треба знати:

Навчання в українських школах ділиться на початкову, середню та старшу школу

12 класів навчання очікує дітей, які станом на 2027 рік вже вчитимуться у школі

Перший випуск дванадцятикласників буде у 2030 році

Як розповіла заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова в коментарі РБК-Україна, з 2027 року в Україні офіційно запроваджують навчання за 12-класною формою для усіх шкіл. Таким чином у старшій школі учнів очікує три класи, замість звичних двох.

В Україні є:

Початкова школа — 1-4 класи;

Базова середня школа — 5-9 класи;

Старша школа — 10-12 класи.

Першими на 12 класів розраховуватимуть не першокласники 2027 року, а усі учні школи з цього року. При цьому першими випускниками дванадцятикласниками будуть учні в 2030 році. Тобто на 12 класів потраплять учні, які у 2027 році приходять у десяті класи.

Що відомо про 12 класів в Україні

Виходить, що й вік випускників в Україні автоматично зросте. Якщо раніше дитина приходила у школу у віці 6-7 років і випускалась з неї в 17-18 років, то зараз ця цифра зросте на рік. Тобто зі школи здебільшого випускатимуться повнолітні особи — 18-19 років.

Зауважимо, що з 2025 року в деяких школах вже в експериментальній формі запроваджували навчання у форматі 12 класів. Однак усіх шкіл України без виключення це торкнеться з вересня 2027 року.

Навіщо Україні 12 класів

Ще на етапі обговорення цього нововведення в освітньому комітеті Ради казали: 12-річна школа – загальноприйнята у всій Європі, а також в Америці. Якщо на неї перейде й Україна, то європейці почнуть визнавати українські шкільні атестати. Водночас 11-річна система навчання, крім України, залишається в Росії та Білорусі.

Окрім того, в МОН вважають, що саме 12 класів допоможуть школам більш якісно готувати учнів до загального іспиту НМТ та вступу у виші.

