По 50 тисяч за народження дитини і не тільки. Які виплати у 2026 можуть отримати батьки

На деяку допомогу можуть розраховувати сім'ї, де діти народжені у 2025

З січня 2026 року в Україні зростуть дитячі соціальні виплати. Запроваджено не тільки одноразову виплату 50 тисяч грн при народженні дитини, а низку інших програм.

Що треба знати:

З 2026 матерям, які не працюють, платитимуть по 7 тисяч під час вагітності

На додаткову виплату можуть розраховувати діти, народжені у 2025 році

Зросла допомога для батьків по догляду за дитиною з інвалідністю

Згідно з законом України від 05.11.2025 № 4681-ІХ, з січня 2026 року очікується зміна соціальних дитячих виплат для батьків. Зокрема, одноразова грошова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини складатиме 50 000 грн (раніше була 41 280 грн). Допомога для догляду за дитиною до 1 року зросла до 7 000 грн на місяць. Для дитини з інвалідністю — 10 500 грн/міс.

Як зміняться дитячі виплати у 2026

Зауважимо, що родини, дитині яких станом на 1 січня 2026 року ще не виповниться рік, продовжать отримувати нинішні 860 грн і додатково — 7 000 гривень на місяць до досягнення дитиною 1 року.

Також з'являться "єЯсла", за програмою яких для догляду за дитиною від 1 до 3 років виплачуватимуть допомогу у розмірі 8 000 грн/міс. Гроші можна використати на оплату дитсадка, гуртків чи інших послуг догляду. Для дітей з інвалідністю 12 000 грн/міс.

Не зміняться:

"Пакунок малюка" — залишається у вигляді набору або грошової компенсації (близько 8 451 грн), яку можна отримати вже з 36-го тижня вагітності.

"Пакунок школяра" — одноразова виплата 5 000 грн для учнів 1-го класу на шкільне приладдя.

Зауважимо, що жінкам, які офіційно не працюють, у зв’язку з вагітністю та пологами виплачуватимуть допомогу розміром 7 000 грн. Допомогу можна буде отримати за 70 днів до пологів.

