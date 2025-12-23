Несовершеннолетних студентов больше не будет? В каком возрасте дети будут заканчивать 12 классов

Первые выпускники из 12 классов будут уже в 2030 году

В Украине с сентября 2027 года стартует 12-летнее обучение в школах. Так, возраст выпускников автоматически вырастет и появятся новый термин "двенадцатиклассник".

Что нужно знать:

Обучение в украинских школах делится на начальную, среднюю и старшую школу

12 классов ожидает детей, которые на 2027 год уже будут учиться в школе

Первый выпуск двенадцатиклассников будет в 2030 году

Как рассказала заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева в комментарии РБК-Украина, с 2027 года в Украине официально внедряют обучение по 12-классной форме для всех школ. Таким образом, в старшей школе учеников ожидает три класса, вместо привычных двух.

В Украине есть:

Начальная школа — 1-4 класса;

Базовая средняя школа – 5-9 классы;

Старшая школа — 10-12 классы.

Первыми на 12 классов будут рассчитывать не первоклассники 2027, а все ученики школы с этого года. При этом первыми выпускниками двенадцатиклассниками будут учащиеся в 2030 году. То есть на 12 классов попадут ученики, которые в 2027 году приходят в десятые классы.

Что известно о 12 классах в Украине

Выходит, что и возраст выпускников в Украине автоматически вырастет. Если раньше ребенок приходил в школу в возрасте 6-7 лет и выпускался из нее в 17-18 лет, то сейчас эта цифра вырастет на год. То есть из школы в большинстве своем будут выпускаться совершеннолетние лица — 18-19 лет.

Заметим, что с 2025 в некоторых школах уже в экспериментальной форме вводили обучение в формате 12 классов. Однако всех школ Украины без исключения это коснется с сентября 2027 года.

Зачем Украине 12 классов

Еще на этапе обсуждения этого нововведения в образовательном комитете Рады говорили: 12-летняя школа – общепринятая по всей Европе, а также в Америке. Если на нее перейдет и Украина, то европейцы станут признавать украинские школьные аттестаты. В то же время, 11-летняя система обучения, кроме Украины, остается в России и Беларуси.

Кроме того, в МОН считают, что именно 12 классов помогут школам более качественно готовить учащихся к общему экзамену НМТ и поступлению в вузы.

