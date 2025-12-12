У школах Харкова є унікальний предмет: такого в Україні більше ніде не знайти (фото)

Ці уроки дозволяють дізнатися маловідомі факти

Освітня програма у харківських школах має унікальний предмет, якого немає та не було в інших регіонах. Він називається "Харківщинознавство" та висвітлює основні питання з історії та географії усієї області.

Що потрібно знати:

Завдання курсу — прищепити любов до рідного краю, повагу до культури та традицій

Предмет ведуть у 8 та 9 класах

В інших регіонах є схожі предмети, наприклад "Наш край" або "Історія рідного краю", але аналогічного немає ніде

Про такий незвичайний шкільний предмет у соціальній мережі нагадала харківська блогерка. Вона зазначила, що завдяки таким урокам харків’яни ще більше полюбили своє місто, адже змогли дізнатися про нього багато нового та цікавого.

Розробляючи курс "Харківщинознавство", автори враховували такі особливості краєзнавства як самостійного предмета:

інтегративний характер, що дозволяє формувати в учнів цілісне сприйняття регіону з урахуванням глибших уявлень, отриманих щодо різних предметів;

яскраво виражену виховну функцію;

Знання про природне, економічне, етнокультурне, соціальне середовище, про процеси та явища – географічні, соціально-економічні, історичні, етнографічні тощо, є предметом дослідження курсу "Харківщинознавство".

Вели цей предмет у 8 та 9 класах.

Підручник "Харківщинознавство"

Варто додати, що в інших регіонах є шкільні предмети "Наш край" чи "Історія рідного краю". Проте окремого предмета та підручника з історії міста та області, як "Харківщинознавство" не було ніде в Україні.

