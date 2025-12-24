Вулиця без тротуарів і всього з чотирма будинками: як змінювалася її назва та де вона розташована (відео)

Найкоротша вулиця міста пам'ятає його забудову, головну синагогу та німецьку армію, яка зруйнувала її частину під час Другої світової війни

У самому центрі Івано-Франківська є вулиця, яку можна пройти за кілька хвилин і так само легко не помітити. Хоча вона і найкоротша вулиця міста, на ній розмістились кав'ярні й вона тричі змінювала своє ім'я.

Йдеться про вулицю Труша — найкоротшу і найвужчу вулицю Івано-Франківська. Вона розташована в історичному центрі міста та з’єднує площу Ринок із вулицею Лесі Українки поблизу площі Міцкевича. "Телеграф" розповів про її історію.

Як найкоротша вулиця Івано-Франківська змінювала назву в різні епохи

Ширина вулиці становить близько шести метрів, тому тротуарів тут ніколи не було. Назву вона отримала на честь українського художника Івана Труша.

На вулиці є лише чотири будинки. Юридично до неї належить тільки одна споруда — чотириповерхова кам’яниця № 4, зведена у 1930 році на розі з вулицею Лесі Українки. Інші будівлі виходять на вулицю боковими фасадами та офіційно приписані до сусідніх вулиць. Три з цих будинків мають статус пам’яток архітектури.

Історія вулиці Труша

Вулиця з’явилася майже одразу після заснування міста. Спочатку вона мала назву Божнича, оскільки впиралася в головну синагогу, яка стояла на місці сучасного скверу Руської Трійці. Тривалий час виходу на площу Ринок не було.

У 1942 році вулиця вперше отримала прямий вихід на Ринок. Це сталося після знесення південного кварталу площі за наказом нацистських окупантів. У той самий період було розібрано стару синагогу, а саму вулицю перейменували на Темну.

Після Другої світової війни вулиця мала назву Коротка, інколи її також називали Малою. У 1960-х роках вона отримала ім’я радянського актора Василя Качалова. Сучасну назву — вулиця Труша — затвердили у 1995 році.

Південним краєм вулиця виходить на вулицю Лесі Українки. Там розташований медичний університет. До 1914 року в його головному корпусі працювала регіональна дирекція австрійської залізниці, пізніше тут розміщувався магістрат. За часів Польської Республіки в будівлі діяло керівництво Станиславівського воєводства, а згодом — банк і фінансова палата.

