Вулиця без тротуарів і всього з чотирма будинками: як змінювалася її назва та де вона розташована (відео)

Марина Бондаренко
Вулиці міста
Вулиці міста. Фото Колаж "Телеграфу"

Найкоротша вулиця міста пам'ятає його забудову, головну синагогу та німецьку армію, яка зруйнувала її частину під час Другої світової війни

У самому центрі Івано-Франківська є вулиця, яку можна пройти за кілька хвилин і так само легко не помітити. Хоча вона і найкоротша вулиця міста, на ній розмістились кав'ярні й вона тричі змінювала своє ім'я.

Йдеться про вулицю Труша — найкоротшу і найвужчу вулицю Івано-Франківська. Вона розташована в історичному центрі міста та з’єднує площу Ринок із вулицею Лесі Українки поблизу площі Міцкевича. "Телеграф" розповів про її історію.

Як найкоротша вулиця Івано-Франківська змінювала назву в різні епохи

Ширина вулиці становить близько шести метрів, тому тротуарів тут ніколи не було. Назву вона отримала на честь українського художника Івана Труша.

На вулиці є лише чотири будинки. Юридично до неї належить тільки одна споруда — чотириповерхова кам’яниця № 4, зведена у 1930 році на розі з вулицею Лесі Українки. Інші будівлі виходять на вулицю боковими фасадами та офіційно приписані до сусідніх вулиць. Три з цих будинків мають статус пам’яток архітектури.

Вулиця Труша в Івано-Франківську
Історія вулиці Труша

Вулиця з’явилася майже одразу після заснування міста. Спочатку вона мала назву Божнича, оскільки впиралася в головну синагогу, яка стояла на місці сучасного скверу Руської Трійці. Тривалий час виходу на площу Ринок не було.

У 1942 році вулиця вперше отримала прямий вихід на Ринок. Це сталося після знесення південного кварталу площі за наказом нацистських окупантів. У той самий період було розібрано стару синагогу, а саму вулицю перейменували на Темну.

Після Другої світової війни вулиця мала назву Коротка, інколи її також називали Малою. У 1960-х роках вона отримала ім’я радянського актора Василя Качалова. Сучасну назву — вулиця Труша — затвердили у 1995 році.

Південним краєм вулиця виходить на вулицю Лесі Українки. Там розташований медичний університет. До 1914 року в його головному корпусі працювала регіональна дирекція австрійської залізниці, пізніше тут розміщувався магістрат. За часів Польської Республіки в будівлі діяло керівництво Станиславівського воєводства, а згодом — банк і фінансова палата.

#Історія #Івано-Франківськ #Вулиця #Цікаве