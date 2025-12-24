Вулиця, з якої почалася Одеса: як змінювали її назву понад 230 років (фото)

На одній з найстаріших вулиць Одеси стоїть найвпізнаваніша будівля міста

Вулиця Ланжеронівська в Одесі всього двічі змінювала своє ім’я, і кожне перейменування було пов’язане з владою. Хоча вона досить мала, але має свою історію та легенди, деякі з яких підтверджені істориками.

Вулиця розташована в історичному центрі міста. Саме тут знаходиться одна з головних архітектурних символів Одеси — Одеський національний академічний театр опери та балету, який є найстарішим оперним театром України. "Телеграф" написав, які імена вона носила з 1794 року.

Де вона розташована

Ланжеронівська вулиця розташована в історичному центрі Одеси. Вона починається від Ланжеронівського узвозу, проходить через Біржову та Театральну площі й завершується біля перехрестя з Гаванною поруч із входом до Міського саду. Це одна з центральних міських вулиць, яка поєднує кілька знакових локацій.

Які імена вона носила

Вулиця має важливе значення для планування старої Одеси. Саме тут зосереджені пам’ятки, які формували вигляд міста з перших років його існування. Ланжеронівська зберегла історичну забудову і залишається активною частиною міського життя.

Свою назву вулиця отримала у 1817 році. Її назвали на честь одеського градоначальника Луї Олександра Андро де Ланжерона, який керував містом у 1815–1820 роках. Назва була надана ще за його життя.

Луї де Ланжерон мав власний дім на цій вулиці. Він розташовувався за адресою Ланжеронівська, 21. Перша письмова згадка про вулицю датується 1817 роком, коли вона офіційно отримала свою назву.

Поблизу сучасної будівлі Одеського оперного театру, на перехресті з вулицею Рішельєвською, раніше стояв будинок герцога де Рішельє. Також на цьому ж перетині археологи зафіксували наявність античного некрополя. Це підтверджує давню історію цієї частини міста.

Одеський оперний театр

Існує припущення, що на Ланжеронівській працювала кав’ярня Аспарідіса, де святкували взяття Хаджибея. (Ред. Хаджибея, поселення, яке раніше називалось Коцюбіїв — історичне поселення (кам'яний замок, стоянка для суден і порт зі спорудами), що знаходилося на півдні України, на березі Одеської затоки на місці сучасного міста Одеси). За даними істориків і краєзнавців, ця будівля знаходилася на вулиці Грецькій.

У радянський період, з 1920 до 1991 року, вулицю перейменували на честь революціонера Ласточкіна. Після відновлення незалежності України їй повернули історичну назву — Ланжеронівська.

Легенди вулиці

За даними дослідників, як написали в "Оdesa-day", саме з території сучасної Ланжеронівської почалася забудова Одеси. Перший будинок міста, зведений у 1794 році, належав генералу-поручику Григорію Волконському, представнику князівського роду. Ці факти підтверджені історичними джерелами та працями краєзнавців.

Що можна побачити на вулиці

На Ланжеронівській розташований Одеський оперний театр. Ця будівля має статус пам’ятки архітектури загальнонаціонального значення і є однією з найвідоміших споруд міста. Театр входить до переліку найкрасивіших оперних будівель Європи.

Також на вулиці знаходяться Археологічний музей, колишній маєток графа Ланжерона, будинок Навроцького, Прибутковий дім Григор’євої та палац Вітта. У палаці Вітта нині розміщується Адміністрація морських портів України.

Одеський археологічний музей

Будинок Ланжерона

Будинок Навроцького

Прибутковий будинок Григорьєвої

Палац Вітта

