Там виготовляли контрабанду? Історія одеської вулиці, яка прославляла революціонера та радянського військового (фото)

На цій вулиці понад 200 років тому селилось солдатське поселення, звідти і її ім'я

Мала Арнаутська — вулиця Одеси з багатою історією та легендами, де виготовлювали контрабанду і можливо з’явився літературний прообраз Остапа Бендери. Вулиця носила імена солдатського поселення, графа, революціонера, воєначальника, але в останній раз повернула свою першу історичну назву.

Як її перейменовували з 1820 року, що там будувалось та на які будівлі можна подивитись нині, розповість "Телеграф". Остання зміна в її "паспорті" відбулась в 1994 році.

Де вона розташована

Вулиця Мала Арнаутська — одна із вулиць Одеси, розташована в історичному центрі. Бере початок від вулиці Леонтовича і закінчується перетином із Старопортофранківською.

Як змінювалась її назва

Вулиця Мала Арнаутська була закладена у 1820 році. Спочатку її відрізняли від паралельної Великої Арнаутської, але певний час обидві вулиці називали Арнаутськими одночасно. У період 1854—1858 років Мала Арнаутська мала назву Стара Арнаутська. Назва походить від Арнаутської слободи — солдатського поселення, яке знаходилося на місці сучасних вулиць Леонтовича та Канатної і складалося переважно з арнаутів.

На початку XIX століття місто обмежувала кільцева вулиця Старопортофранківська. Мала Арнаутська проходила від Старопортофранківської неподалік мису Ланжерон (нині вул. Леонтовича) і йшла до межі з Молдаванкою. У 1851 році частина вулиці також мала назву Молдаванська.

У 1899 році вулицю перейменували на честь графа та генералісимуса Суворова, і ця назва зберігалася до 1923 року. Під час радянської влади її назвали Воровського на честь революціонера Вацлава Воровського (1921—1945 роки), потім — на честь радянського воєначальника Маршала Малиновського (1946—1959 роки). Після цього назву Воровського повернули, а історична назва Мала Арнаутська була відновлена у 1994 році.

Легенди вулиці

За деякими історичними фактами, як написали в "Оdesa-day", на цій вулиці мешкав чоловік, який став прообразом літературного персонажа Остапа Бендера. Старожили також згадують Малу Арнаутську як місце виготовлення товарів для контрабанди.

Будівлі на Малій Арнаутській

Початок вулиці (на розі із вул. Леонтовича)

Прибутковий будинок

Будівля колишньої синагоги рубачів кошерного м'яса

