Не удобрюйте цим ґрунт, щоб редиска не гірчила

Гіркота у редиски може бути викликана добривами. Деякі коренеплоди стають гіршими, варто лише перестаратися

Деякі добрива можуть зіграти з вами в злий жарт: городник намагається зробити ґрунт більш родючим, наситити його корисними мікроелементами, але виходить навпаки. Це прикро, чи не так?

Перед тим, як щедрою рукою розсипати по ґрунту мінеральні добрива, доцільно зробити лабораторний аналіз ґрунту. Але оскільки ця послуга доступна не усім в силу різних обставин, є сенс заздалегідь дізнатися, що любить або не любить редис.

Важливо: Проблемою для смаку коренеплодів може стати надто високий вміст сірки.

Доступна для засвоєння сірка є будівельним матеріалом для глюкозинолатів, які і надають деяким овочам характерний гострий і навіть гіркий смак. Якщо при цьому має місце ще й абіотичний стрес (тривала посуха, наприклад), рослина в захисній реакції прагнутиме накопичити ці речовини, що і призводить до появи помітної і надмірної гіркоти у смаку.

Під культури, для яких гострота та гіркота є небажаними, сірка та сульфати вносяться вкрай обережно. Йдеться про дайкон, редис, солодку цибулю, брюссельську капусту, ендівій та слабогострий перець.

