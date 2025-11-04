Не викидайте яєчну шкаралупу — це цінне та просте добриво

Зекономити на дорогих добривах можна легко та просто. Достатньо не викидати деякі відходи у сміття. Наприклад, яєчна шкаралупа — сильне джерело кальцію.

Яйця — це не лише джерело цінного та доступного білка, яке так цінують прихильники здорового способу життя. Після вживання яєць залишається шкаралупа, що цінується на городі.

Кальцій дуже важливий для рослин:

кальцій зміцнює стінки судин

покращує структуру ґрунту та підвищує його родючість

підвищує опірність рослин до хвороб, зокрема при дефіциті кальцію на томатах активно розвивається верхівкова гнилизна, а на яблунях — парша та інші дефективні моменти.

Як кальцієве добриво експерти радять купувати кальцієву селітру, доломітове борошно. хелати кальцію або комплексні склади. Але всі вони коштують досить дорого, тоді як яєчну шкаралупу прийнято просто викидати на сміття.

Тим часом шкаралупа від яєць містить у собі як кальцій, так й низку корисних мікроелементів, причому у природному поєднанні, найбільш сприятливому для рослин.

Як застосовувати шкаралупу на городі:

Зібрану яєчну шкаралупу подрібнюють і в сухому вигляді рівномірно розкидають по грядках. Особливо там, де ростиме капуста, картопля, помідори та солодкий перець, квасоля та гарбуз.

Шкаралупу подрібнюють та заливають окропом, настоювати 2-3 тижні. Потім розбавити водою і поливати під корінь будь-які культури.

Яєчну шкаралупу можна на постійній основі додавати в компост, рідкі трав’яні настої, і використовувати за призначенням.

Яєчна шкаралупа та домашні рослини:

Для домашніх рослин: шкаралупу 1-2 яєць залити водою у дволітровій пляшці. Використовувати для поливу, регулярно доливаючи свіжу воду до цієї ж ємності. Ефект не змусить чекати!

