Вся справа в "чудо" джерелі? У якому селі України живе найбільше близнюків і що про нього відомо

З назвою села пов’язана романтична легенда

На Заході Україні, окрім "місцевих Афін", знаходиться ще "столиця близнюків". Йдеться про село Велика Копаня, яка потрапила до Книги рекордів, як населений пункт із найбільшою кількістю близнюків на душу населення.

Це село знаходиться у Виноградівській міській громаді Берегівського району. "Телеграф" вирішив більше дізнатися про нього та його "диво" джерело.

Велика Копаня — що відомо про українську "столицю близнюків"

Історія села Велика Копаня починається з перших поселенців, які розчищали ліси, щоб створити родючі ділянки для землеробства. Розчищення та випалювання дерев утворювали територію, звану "копінь", що згодом і дало ім’я майбутньому селу. Перші письмові згадки про поселення датуються 1430 роком.

Село Велика Копаня

Проте існує й легенда, яка пояснює походження назви села. За переказами, царська дочка, закохана у простого юнака, була змушена за наказом батька перекопати величезну гору власноруч, не використавши жодних інструментів. І дівчині це вдалося. Незабаром на місці гори утворилася долина, де виникло село, яке отримало ім’я Велика Копаня.

Село Велика Копаня називають "столицею близнюків"

Але "родзинка" села полягає в іншому. У ньому майже кожна друга родина тут має близнюків. У 2004 році Велика Копаня навіть була внесена до Книги рекордів України й з того часу її називають "столицею близнюків". Пік народжуваності двійнят припав на 1990-і роки, хоча перші близнюки з’явилися в селі ще 1941 року.

Близнюки у селі Велика Копаня

Місцеві жителі пояснюють цей феномен "диво" водою із місцевого джерела. За Копанським хребтом геологи знайшли підземне озеро, яке живить джерела села. І кажуть, що саме завдяки цій воді жінкам вдається завагітніти близнюками.

У селі Велика Копаня є унікальне джерело

Наша вода сприяє народженню близнюків. У ній міститься багато цинку та селену, що впливають на репродуктивну систему. Навіть у тварин це помітно: корови часто народжують телят-близнюків. Були роки, коли за один рік фіксувалося до десяти таких випадків сільський голова Василь Філіп

Станом на 2014 рік у селі Велика Копаня налічувалося 63 пари близнюків, хоча його населення не перевищує чотирьох тисяч. Оновлених даних за 2025 рік у відкритому доступі немає.

Село Велика Копаня потрапило до Книги рекордів України

