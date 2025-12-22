Там живуть лише чоловіки? В Україні є село, назва якого схожа на мем

Це село має назву, яку важко забути

Назва цього села звучить так, ніби це жарт або мем із мапи України, але за нею — цілком реальна історія Чернігівщини з панами, хуторами й повільним сільським життям, яке пережило імперії, війни й адміністративні реформи. Маленьке, майже камерне, воно губиться серед полів неподалік Ніжина, проте має власне минуле.

Що варто знати

Назва села Каблуки схоже на те, як називають у народі чоловіків, які підкоряються своїй партнерці, однак вона ніяк цього не стосується

Насправді це село колись було хутором і виникло ще у 19 столітті

Зараз ця місцевість приваблює відсутністю промисловості та спокійними краєвидами Чернігівщини

Село Каблуки в Чернігівській області розташоване в Ніжинському районі Чернігівщини, у складі Вертіївської сільської громади. Його площа становить 0,486 км², а населення — 138 осіб.

Перша письмова згадка про Каблуки сягає середини 19 століття. Тоді це був хутір Коблуков у Ніжинському повіті Чернігівської губернії з кількома хатами і маленькою кількістю мешканців. Згодом поселення отримало сучасну назву — Каблуки. За місцевими переказами, топонім походить від прізвища пана Каблука, який мав тут свій маєток. Саме йому, імовірно, завдячують назвою краю, де люди згодом оселилися й почали вести господарство.

Тут немає великих промислових підприємств чи "магнітів" для туристів, проте збереглися прості сільські пейзажі Чернігівщини — поля, луки, кілька дворів і тиша, що для багатьох нині є рідкістю. Село знаходиться неподалік від Ніжина — одного з історичних центрів регіону, що традиційно був важливою частиною шляхів і торгівлі на Чернігівщині.

