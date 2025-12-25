Вогняний Кінь не пробачить. П'ять страв новорічного столу, які перетворять ваш 2026 рік на катастрофу

Список заборонених продуктів, які відлякають гроші та удачу

Згідно зі східним календарем, 2026 рік пройде під знаком Вогняного Коня. Щоб привабити удачу і не розгнівати норовливий символ року, важливо заздалегідь продумати святкове меню.

Зустріч 2026 року вимагає особливої уваги до деталей. Кінь — тварина благородна, травоїдна і дуже розбірлива в їжі, тому важливо виключити з меню певні продукти.

1. Конина і субпродукти

Найголовніша і найсуворіша заборона — жодного м’яса коня на столі. Це може накликати біду на дім. Також варто відмовитися від страв із кінської ковбаси (кази, махан) та використання специфічних субпродуктів.

2. Важке і жирне м’ясо

Кінь цінує легкість та енергію. Занадто жирна свинина або важка гусятина можуть "заземлити" удачу. Якщо ви не уявляєте стіл без м’яса, віддайте перевагу ніжній яловичині, птиці або кролику.

Фото: freepik

3. Морепродукти з різким запахом

Коні чутливі до запахів. Занадто "пахкі" сорти риби або консерви з різким ароматом можуть не сподобатися символу року. Вибирайте делікатні види риб, приготовлені на пару або запечені із травами.

4. Міцний алкоголь у великих кількостях

"П’яний" кінь некерований і небезпечний. Вогняна стихія року і так несе в собі надлишок енергії, тому міцні напої краще замінити на легкі вина, шампанське або натуральні соки і морси.

5. Фастфуд і напівфабрикати

Кінь любить натуральну, просту та свіжу їжу. Покупні салати, заморожена піца чи їжа з коробок – знак неповаги до господині року. Краще приготувати одну просту страву, але зі свіжих продуктів.

Що додати до столу замість заборонених продуктів? Щоб задобрити Вогняного Коня, зробіть акцент на:

Зелені та овочах: чим більше салату, петрушки та кропу, тим краще.

чим більше салату, петрушки та кропу, тим краще. Зернових: доречним буде хліб зі злаками чи десерти на основі вівсяного борошна.

доречним буде хліб зі злаками чи десерти на основі вівсяного борошна. Яблука та морква: ці ласощі Коня стануть чудовою прикрасою або інгредієнтами для закусок.

Нагадаємо, що Кінь — дуже норовлива тварина. Раніше ми писали, який одяг у Новий рік задобрить покровительку 2026 року.