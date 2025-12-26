Привітання із Собором Пресвятої Богородиці: яскраві листівки і картинки, щоб надіслати близьким

Цього святкового дня привітайте родичів та друзів

На другий день Різдва, 26 грудня, за новим церковним календарем православні та греко-католики відзначають ще одне велике та важливе свято — Собор Пресвятої Богородиці. Він присвячений Діві Марії, яка народила Спасителя.

Це одне з ранніх свят, присвячених Богородиці. Його почали відзначати ще IV столітті. У цей день вшановується пам’ять святого Йосипа Обручника, царя Давида і брата Ісуса від першого шлюбу — Якова.

Також Собор Пресвятої Богородиці – це день подяки. Християни дякують Діві Марії за те, що через неї у світ прийшов Спаситель. У народній традиції цей день також називали "Бабині каші", шануючи жінок, матерів та повитух. У свято прийнято ходити до храмів на урочисті богослужіння та молитися Богородиці про здоров’я дітей, матерів та всіх близьких. Також їй моляться про мир та добробут у сім’ях.

"Телеграф" підготував яскраві картинки та листівки, щоб ви могли привітати близьких та родичів із цим великим святом у соцмережах та месенджерах.

Раніше "Телеграф" розповідав про "жіноче" свято після Різдва Христового. Що можна й не можна робити 26 грудня.