Коли День святого Миколая, Різдво та інші свята: церковний календар на грудень 2025 року

Дізнайтесь, які церковні свята будуть в Україні у грудні

Грудень — останній місяць 2025 року. Він буде наповнений важливими церковними святами, серед яких День святого Миколая та Різдво. У цей час усе навколо занурюється у новорічну атмосферу, люди вбирають ялинки, запалюють гірлянди та чекають на чудеса.

"Телеграф" представляє церковний календар на грудень 2025 року, щоб ви не пропустили важливі дати та свята в останній місяць року.

Церковний календар на грудень 2025

6 грудня — День святого Миколая Чудотворця

9 грудня — Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці

24 грудня — Святвечір

25 грудня — Різдво Христове

26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці

31 грудня — Святої преподобної Меланії (Маланки)

Загалом у грудні 31 день, з них буде 23 робочі дні та 8 вихідних (суботи та неділі). Різдво в Україні також вважається державним святом і цього дня мав би бути вихідний.

Однак під час воєнного стану всі додаткові державні та церковні вихідні скасовані. Найчастіше це стосується саме державних служб та установ, тоді як приватні компанії можуть робити вихідний для своїх працівників.

