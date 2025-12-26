Поздравления с Собором Пресвятой Богородицы: яркие открытки и картинки, чтобы отправить близким

В этот праздничный день поздравьте родственников и друзей

На второй день Рождества, 26 декабря, по новому церковному календарю православные и греко-католики отмечают еще один большой и важный праздник — Собор Пресвятой Богородицы. Он посвящен Деве Марии, которая родила Спасителя.

Это один из самых ранних праздников, посвященных Богородице. Его начали отмечать еще в IV веке. Также в этот день почитают и память Иосифа Обручника, царя Давида и брата Иисуса от первого брака — Иакова.

Также Собор Пресвятой Богородицы — это день благодарности. Христиане благодарят Деву Марию за то, что через нее в мир пришел Спаситель. В народной традиции этот день также называли "Бабьи каши", почитая женщин, матерей и повивальных бабок. В праздник принято ходить в храмы на торжественные богослужения и молиться Богородице о здоровье детей, матерей и всех близких. Также ей молятся о мире и благополучии в семьях.

"Телеграф" подготовил яркие картинки и открытки, чтобы вы могли поздравить близких и родственников с этим большим праздником в соцсетях и мессенджерах.

Ранее "Телеграф" рассказывал про "женский" праздник после Рождества Христова. Что можно и нельзя делать 26 декабря.