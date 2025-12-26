Собор Пресвятої Богородиці: барвисті листівки і теплі привітання у прозі

Після Різдва віруючі відзначають Собор Пресвятої Богородиці

За новим церковним календарем на другий день після Різдва православні та греко-католики відзначають ще одне велике свято – Собор Пресвятої Богородиці. Цей день присвячений подяці Діві Марії, яка народила Ісуса Христа. За традицією, 26 грудня, віруючі ходять до храмів на урочисті богослужіння та моляться Богородиці про здоров’я та мир.

"Телеграф" підготував добірку картинок та поздоровлень у прозі своїми словами, щоб ви могли відправити близьким у свято Собору Пресвятої Богородиці.

Листівки та привітання у прозі

Вітаю зі святом Собору Пресвятої Богородиці! Нехай Мати Божа береже ваш дім від негараздів і дарує сімейне щастя. Бажаю вам миру, душевного тепла та Божого благословення у всіх справах.

***

У цей світлий день ми прославляємо Пресвяту Діву за Її велику любов і смиренність. Нехай вона оберігає ваших дітей і дарує здоров’я всім близьким. Бажаю радості, світла та благополуччя вашому дому.

Сердечно вітаю із днем Собору Пресвятої Богородиці! Нехай Небесна Покровителька завжди чує ваші молитви і допомагає у важкі хвилини. Бажаю вам міцної віри, надії та нескінченного добра.

***

Нехай свято Собору Божої Матері наповнить ваше серце тихою радістю та спокоєм. Бажаю, щоб у вашій сім’ї завжди панувала згода, любов та порозуміння. Нехай кожен день буде овіяний її незримим захистом.

Вітаю зі святим святом та бажаю покрову Пресвятої Діви над вашою головою. Нехай вона береже вас від зла і наставляє на правдивий шлях. Миру вам, довголіття та світлих помислів.

***

Цього святкового дня бажаю вам відчувати материнську турботу і теплоту Пресвятої Богородиці. Нехай вона дарує втіху в печалі і множить вашу радість. Нехай благодать Господня завжди буде з вами.

Зі святом Собору Пресвятої Богородиці! Нехай приклад її чистоти та святості надихає вас на добрі вчинки. Бажаю здоров’я, душевних сил та процвітання вашій родині.

***

Нехай світло цього свята зігріє вашу душу і принесе добрі звістки. Бажаю, щоб Богородиця допомагала вам у всіх починаннях та оберігала від розчарувань. Щастя, гармонії та міцного духу.

Вітаю з днем Собору Пресвятої Діви Марії! Нехай її заступництво стане для вас надійною опорою у житті. Бажаю вам жити в коханні, злагоді з собою та милосердя до оточуючих.

***

Бажаю, щоб у день Собору Богородиці ваша оселя наповнилася небесним світлом. Нехай Пресвята Діва дарує вам терпіння, мудрість та захист від усіх бід. Нехай у вашому серці завжди живе подяка та віра.

Раніше "Телеграф" розповідав про "жіноче" свято після Різдва Христового. Що можна й не можна робити 26 грудня.