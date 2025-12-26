Собор Пресвятой Богородицы: красочные открытки и теплые поздравления в прозе

После Рождества верующие отмечают Собор Пресвятой Богородицы

По новому церковному календарю на второй день после Рождества православные и греко-католики отмечают еще один большой праздник — Собор Пресвятой Богородицы. Этот день посвящен благодарению Деве Марии, которая родила Иисуса Христа. По традиции, 26 декабря, верующие ходят в храмы на торжественные богослужения и молятся Богородице о здоровье и мире.

"Телеграф" подготовил подборку картинок и поздравлений в прозе своими словами, чтобы вы могли отправить близким в праздник Собора Пресвятой Богородицы.

Открытки и поздравления в прозе

Поздравляю с праздником Собора Пресвятой Богородицы! Пусть Матерь Божия хранит ваш дом от невзгод и дарует семейное счастье. Желаю вам мира, душевного тепла и Божьего благословения во всех делах.

***

В этот светлый день мы прославляем Пресвятую Деву за Ее великую любовь и смирение. Пусть Она оберегает ваших детей и дарует здоровье всем близким. Желаю радости, света и благополучия вашему дому.

Сердечно поздравляю с днем Собора Пресвятой Богородицы! Пусть Небесная Покровительница всегда слышит ваши молитвы и помогает в трудные минуты. Желаю вам крепкой веры, надежды и бесконечного добра.

***

Пусть праздник Собора Божьей Матери наполнит ваше сердце тихой радостью и спокойствием. Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили согласие, любовь и взаимопонимание. Пусть каждый день будет овеян Ее незримой защитой.

Поздравляю со святым праздником и желаю покрова Пресвятой Девы над вашей головой. Пусть Она хранит вас от зла и наставляет на путь истинный. Мира вам, долголетия и светлых помыслов.

***

В этот праздничный день желаю вам чувствовать материнскую заботу и теплоту Пресвятой Богородицы. Пусть Она дарует утешение в печалях и умножает вашу радость. Пусть благодать Господня пребывает с вами всегда.

С праздником Собора Пресвятой Богородицы! Пусть пример Ее чистоты и святости вдохновляет вас на добрые поступки. Желаю здоровья, душевных сил и процветания вашей семье.

***

Пусть свет этого праздника согреет вашу душу и принесет добрые вести. Желаю, чтобы Богородица помогала вам во всех начинаниях и оберегала от разочарований. Счастья, гармонии и крепкого духа.

Поздравляю с днем Собора Пресвятой Девы Марии! Пусть Ее заступничество станет для вас надежной опорой в жизни. Желаю вам жить в любви, согласии с собой и милосердии к окружающим.

***

Желаю, чтобы в день Собора Богородицы ваш дом наполнился небесным светом. Пусть Пресвятая Дева дарует вам терпение, мудрость и защиту от всех бед. Пусть в вашем сердце всегда живет благодарность и вера.

