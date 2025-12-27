Осідлайте Новий рік! Найкращі жартівливі привітання і веселі побажання з роком Вогняного Коня

Яскраві та смішні побажання для друзів на 2026 рік

Забудьте про нудні тости і чергові фрази, адже 2026 рік мчить до нас на всіх парах. Щоб не залишитися "у хвості", настав час заряджатися позитивом вже зараз.

"Телеграф" підготував для вас порцію прикольних привітань та побажань своїми словами з роком Вогняного Коня, які змусять ваших друзів та близьких сміятися.

Жартівливі привітання з Новим роком 2026

Бажаю у 2026-му мати апетит як у коня, але фігуру — як у граціозної лані! Нехай єдиною "зайвою вагою" у новому році стануть лише непідйомні пачки купюр у твоєму гаманці.

***

Нехай у рік Коня робота в ліс не тікає, але й тебе не "пахає"! Бажаю скакати кар’єрними сходами так бадьоро, щоб шеф не встигав міняти таблички на твоєму кабінеті.

Фото: Колаж "Телеграф"

Нехай у 2026 році всі твої проблеми поржуть та підуть до конкурентів. Бажаю залізних нервів, завидного здоров’я і щоб "іго-го" у твоєму житті траплялося тільки від нестримних веселощів!

Бажаю нового року відпочивати так багато, щоб робота здавалася лише коротким перекуром між Мальдівами та Куршевелем. Нехай твої єдині "стрибки" будуть лише елітними курортами!

***

Нехай у 2026-му у твоєму домі завжди буде "повна чаша", а прибирання, готування та рахунки візьме на себе якийсь казковий єдиноріг. Ну чи хоча б дуже роботящий домовик!

Фото: Колаж "Телеграф"

Бажаю знайти свого принца (або принцесу), і щоби кінь під ними був виключно останньої моделі з автосалону. Нехай кохання в новому році буде таким полум’яним, що сусіди почнуть викликати пожежників!

***

Нехай 2026 рік буде як хороший жокей: міцно тримає тебе у сідлі удачі, не дає впасти в бруд обличчям і завжди приводить першим до фінішу під бризки шампанського!

Бажаю у 2026-му мати таке здоров’я, щоб ніякі віруси не могли наздогнати, а єдиним приводом для візиту до лікаря була перевірка зору — щоб переконатися, що на рахунку справді стільки нулів, скільки тобі здається!

Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Кажуть, щоб прийшла удача, треба пахати як кінь. Так ось, бажаю тобі в новому році знайти ту саму чарівну підкову, яка працюватиме за тебе, поки ти спокійно жуєш сіно (тобто п’єш коктейлі) на теплому пляжі!

Нехай у рік Вогняного Коня твоє життя буде яскравішим, ніж фільтри в соцмережах. Бажаю стільки вподобайок і захоплень у реальності, щоби не було часу постити сторіс, а твій особистий "табун" шанувальників і друзів тільки ріс і міцнів!

Зазначимо, що Новий рік – чарівне свято. Раніше ми представляли короткі вірші для привітання з Новим роком 2026.