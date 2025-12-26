Що вдягнути на Новий 2026 рік, щоб не розгнівати Вогняного Коня. "Гарячі" кольори і модні образи з фото

Забудьте про чорні та тьмяні відтінки

Підготовка до зустрічі Нового 2026 року обіцяє бути яскравою та динамічною, оскільки за східним календарем це рік Червоного Вогняного Коня. Енергія цього знака диктує сміливі рішення, насичені кольори та елегантні фасони.

Головним фаворитом свята стане червоний і вся "вогняна" палітра. "Телеграф" розповідає, які трендові кольори новорічної ночі 2026, актуальні ідеї та фасони. Крім того, названо модні антитренди.

Трендові кольори для новорічної ночі 2026

Вогняний червоний і яскраво-червоний: кольори пристрасті, швидкості та життєвої сили, які приваблять удачу у рік Коня.

Колір-магніт для щастя

Бордовий та винний (Burgundy): глибокі, аристократичні відтінки, що залишаються на піку популярності.

глибокі, аристократичні відтінки, що залишаються на піку популярності. Золотий та мідний: символи багатства та сонячного світла. Золоті паєтки або металізовані тканини ідеально впишуться у святкову атмосферу.

Фото: Pinterest

Землясті тони: теракотовий, коричневий та теплий пісочний допоможуть збалансувати вогняну стихію.

теракотовий, коричневий та теплий пісочний допоможуть збалансувати вогняну стихію. Смарагдовий та лаймовий: природні зелені відтінки додадуть свіжості та шляхетності образу.

Фото: Pinterest

Cloud Dancer ("Танцівниця хмар"): за версією Pantone, цей повітряний білий відтінок стане ключовим у 2026 році для тих, хто цінує безтурботність та мінімалізм.

Модні ідеї та фасони

У Новий рік 2026 будуть актуальні образи, що наголошують на впевненості та свободі рухів:

Сукня-жакет: чудовий варіант для активного вечора, що поєднує статусність та комфорт.

Ефектний декор: у моді гіпердекор — банти, мереживні деталі, стрази на джинсах та великі перли.

у моді гіпердекор — банти, мереживні деталі, стрази на джинсах та великі перли. Рукавички: несподіваний тренд року. Довгі шкіряні, сітчасті або мереживні рукавички стануть стильним акцентом навіть до простого вбрання.

Фото: Pinterest

Тканини: вибирайте матеріали з розкішною текстурою — шовк, атлас, оксамит або тканини з паєтками.

Чого варто уникати

У новорічну ніч відмовтеся від похмурих та важких відтінків, таких як чорний, темно-сірий та тьмяно-коричневий, якщо вони не доповнені яскравими аксесуарами. Також краще уникати надто холодних відтінків синього. Раніше ми детальніше розповіли про вдале новорічне вбрання.