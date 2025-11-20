Світ мчатиме на палаючому скакуні: що символізує рік Червоного Вогняного Коня 2026

У китайському календарі 2026-й — це рік Червоного Вогняного Коня

Вже зовсім скоро українці зустрічатимуть новий 2026 рік. За китайським календарем — це рік Червоного Вогняного Коня. Востаннє рік цієї тварини був 1966-й.

"Телеграф" розповідає, що символізує Червоний Вогняний Кінь і яким буде 2026 рік для людей.

Основна символіка та характеристики 2026 року

Рік Червоного Вогняного Коня обіцяє стати часом змін та нових викликів, пише Marie Claire. Кажуть, що 2006-го світ буквально мчатиме на палаючому скакуні.

У китайському календарі новий 2026 рік офіційно настане 17 лютого, а Кінь у них символізує свободу, швидкість, невгамовність і любов до руху. А у новому році до нього додасться ще й енергія стихії Вогню. Так що з упевненістю можна сказати, що головною метафорою року стане образ коня, що скаче по просторах, з палаючою гривою.

Люди, які народилися в рік Червоного Вогняного Коня, відрізняються харизматичністю, темпераментом, амбітністю. Вони завжди прагнуть бути яскравими, привертати увагу та бути в епіцентрі подій. При цьому вони відрізняються імпульсивністю та бажанням отримувати все тут і зараз.

Що принесе рік Червоного Вогняного Коня 2026?

Новий 2026 ознаменується періодом стрімких змін, нових ідей, технологічних проривів, соціальних рухів. Можуть виникати конфлікти, протести, гучні політичні події, бум креативних індустрій.

В економічній сфері можливі швидкі зміни — від злетів до падінь, можливі також спекуляції та розвиток стартапів. Очікуються нові течії у бізнесі та різних індустріях. В особистому житті людям потрібно приготуватися до пристрасних романів, розлучень, зрад та несподіваних рішень.

У китайській культурі вважається, що в рік Червоного Вогняного Коня світ нестиметься на скакуні, що горить, — яскраво, швидко, красиво, але в той же час небезпечно. Це час яскравих особистостей, безумців, бунтарів, великих та стрімких змін.

