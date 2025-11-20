Рус

Світ мчатиме на палаючому скакуні: що символізує рік Червоного Вогняного Коня 2026

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
945
Яким буде рік Червоного Вогняного Коня Новина оновлена 20 листопада 2025, 15:21
Яким буде рік Червоного Вогняного Коня. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

У китайському календарі 2026-й — це рік Червоного Вогняного Коня

Вже зовсім скоро українці зустрічатимуть новий 2026 рік. За китайським календарем — це рік Червоного Вогняного Коня. Востаннє рік цієї тварини був 1966-й.

"Телеграф" розповідає, що символізує Червоний Вогняний Кінь і яким буде 2026 рік для людей.

Основна символіка та характеристики 2026 року

Рік Червоного Вогняного Коня обіцяє стати часом змін та нових викликів, пише Marie Claire. Кажуть, що 2006-го світ буквально мчатиме на палаючому скакуні.

рік Червоного Вогняного Коня

У китайському календарі новий 2026 рік офіційно настане 17 лютого, а Кінь у них символізує свободу, швидкість, невгамовність і любов до руху. А у новому році до нього додасться ще й енергія стихії Вогню. Так що з упевненістю можна сказати, що головною метафорою року стане образ коня, що скаче по просторах, з палаючою гривою.

Люди, які народилися в рік Червоного Вогняного Коня, відрізняються харизматичністю, темпераментом, амбітністю. Вони завжди прагнуть бути яскравими, привертати увагу та бути в епіцентрі подій. При цьому вони відрізняються імпульсивністю та бажанням отримувати все тут і зараз.

рік Червоного Вогняного Коня

Що принесе рік Червоного Вогняного Коня 2026?

Новий 2026 ознаменується періодом стрімких змін, нових ідей, технологічних проривів, соціальних рухів. Можуть виникати конфлікти, протести, гучні політичні події, бум креативних індустрій.

В економічній сфері можливі швидкі зміни — від злетів до падінь, можливі також спекуляції та розвиток стартапів. Очікуються нові течії у бізнесі та різних індустріях. В особистому житті людям потрібно приготуватися до пристрасних романів, розлучень, зрад та несподіваних рішень.

рік Червоного Вогняного Коня

У китайській культурі вважається, що в рік Червоного Вогняного Коня світ нестиметься на скакуні, що горить, — яскраво, швидко, красиво, але в той же час небезпечно. Це час яскравих особистостей, безумців, бунтарів, великих та стрімких змін.

Раніше "Телеграф" розповідав про День святого Миколая. Коли відзначають українці за новим та старим стилем.

Теги:
#Символ року #новий 2026 рік #Год Красной Огненной Лошади