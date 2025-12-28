В Україні хочуть створити нові ТЦК: де вони можуть з’явитись і що про них відомо

Центри отримають юридичний статус та нові повноваження

В Україні планують створити селищні та сільські центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У Верховній Раді було зареєстровано відповідний законопроект №14320.

Що потрібно знати:

Місцеві центри зможуть враховувати призовників, надавати адмін- та соцпослуги, прискорювати оформлення відстрочок

Термін "міські" змінюється на "міські, селищні" з правами, як у районних ТЦК

Наразі 344 підрозділи не мають повноважень

Ініціатором цього документу є Міністерство оборони України. Наразі відомо, що законопроект спрямований на вирішення організаційних та правових проблем, які загострилися після адміністративно-територіальної реформи 2020 року та в умовах воєнного стану.

Що пропонують:

Місцеві ТЦК зможуть самостійно вести облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

На місцях надаватимуться адміністративні та соціальні послуги;

Прискориться оформлення відстрочок від призову.

Основні зміни:

Селищні ТЦК створюються на базі відокремлених підрозділів районних центрів та отримають юридичний статус та управлінські повноваження;

Пропонується заміна терміна "міські" на "міські, селищні" та закріплення за ними права, аналогічні районним та міським ТЦК та СП

Чому це важливо

Річ у тому, що після ліквідації військових комісаріатів та створення ТЦК та СП існуюча мережа центрів виявилася недостатньо адаптованою до умов воєнного часу та масштабної мобілізації. Наразі у структурі районних ТЦК та СП функціонують 344 відокремлені підрозділи, які не мають самостійного юридичного статусу. Керівники таких підрозділів не є начальниками ТЦК та СП у правовому розумінні, що суттєво обмежує їх повноваження.

Тобто вони не можуть:

Видавати довідки громадянам;

Приймати рішення щодо заклику та видавати накази;

Розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Таким чином, більшість документів потребують узгодження безпосередньо в районних центрах, які часто розташовані на відстані 40–80 кілометрів від відокремлених підрозділів. Це створює додаткове логістичне навантаження, ускладнює доступ громадян до послуг та уповільнює мобілізаційні процеси.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Міноборони пояснило, чи зникне паперовий військовий квиток із приходом "Резерв+".