Сію, сію, посіваю! Посівалки українською мовою, які дуже легко вивчити
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За старим стилем в Україні посівають 14 січня
Традиція посівання — це старовинний український звичай, який символізує побажання щастя, здоров’я та добробуту наступного року. З переходом України на новоюліанський календар дати деяких свят було змінено, тож свято Маланки (Щедрий вечір) та святого Василя тепер відзначаються 31 грудня та 1 січня. Однак є ті українці, хто продовжує жити за старим церковним стилем і зустрічає Старий Новий рік 2025 з посіванням.
Раніше Щедрого вечора, 13 січня, в Україні традиційно щедрували, а наступного дня — посівали. Тому посівати заведено з приходом Старого Нового року, тобто 14 січня.
"Телеграф" підготував найкрасивіші посівалки українською мовою, які легко запам’ятати як дорослим, так і дітям.
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби вам весь Новий рік
Було краще, ніж торік!
Сію, сію посіваю
З Новим роком вас вітаю!
Я — маленький сівачок
Дайте грошей в кулачок
Не давайте копійки,
Бо подерті кишеньки
А давайте паперові
Будьте люди гонорові!
Сію, сію, посіваю
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені шелестіло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!
Сиплю на вас жито,
щоб довго вам жити!
Ще й пшеницю яру,
щоб горя не знали!
Сиплю на вас просо,
щоб мирно жилося!
Сиплю й овес,
щоб вами гордився рід увесь!
Сію, сію, засіваю!
На добро я уповаю!
Ось пшеничка і пшоно,
Щоб кохання тут цвіло!
Ось горох і чечевиця,
Щоб всміхались ваші лиця.
Гречки, ячки вам і рису,
Рік новий щоб не барився,
А приніс у вашу хату
Все, що можна лиш бажати!
У цей святковий час не зайвим буде передати теплі слова близьким. Раніше "Телеграф" викладав гарні листівки до Старого Нового року 2025.