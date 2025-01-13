Сію, сію, посіваю! Посівалки українською мовою, які дуже легко вивчити

За старим стилем в Україні посівають 14 січня

Традиція посівання — це старовинний український звичай, який символізує побажання щастя, здоров’я та добробуту наступного року. З переходом України на новоюліанський календар дати деяких свят було змінено, тож свято Маланки (Щедрий вечір) та святого Василя тепер відзначаються 31 грудня та 1 січня. Однак є ті українці, хто продовжує жити за старим церковним стилем і зустрічає Старий Новий рік 2025 з посіванням.

Раніше Щедрого вечора, 13 січня, в Україні традиційно щедрували, а наступного дня — посівали. Тому посівати заведено з приходом Старого Нового року, тобто 14 січня.

"Телеграф" підготував найкрасивіші посівалки українською мовою, які легко запам’ятати як дорослим, так і дітям.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще, ніж торік!

Сію, сію посіваю

З Новим роком вас вітаю!

Я — маленький сівачок

Дайте грошей в кулачок

Не давайте копійки,

Бо подерті кишеньки

А давайте паперові

Будьте люди гонорові!

Сію, сію, посіваю

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

Сиплю на вас жито,

щоб довго вам жити!

Ще й пшеницю яру,

щоб горя не знали!

Сиплю на вас просо,

щоб мирно жилося!

Сиплю й овес,

щоб вами гордився рід увесь!

Сію, сію, засіваю!

На добро я уповаю!

Ось пшеничка і пшоно,

Щоб кохання тут цвіло!

Ось горох і чечевиця,

Щоб всміхались ваші лиця.

Гречки, ячки вам і рису,

Рік новий щоб не барився,

А приніс у вашу хату

Все, що можна лиш бажати!

У цей святковий час не зайвим буде передати теплі слова близьким. Раніше "Телеграф" викладав гарні листівки до Старого Нового року 2025.