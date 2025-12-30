Рус

Коли Хрещення Господнє, Тетянин день та інші свята: церковний календар на січень 2026

Наталія Дума
Церковний календар на січень 2026
Січень не багатий на церковні свята

Перший місяць 2026-го року принесе нам кілька церковних свят. Це місяць, який "задає тон" усьому року. Саме в січні ми відзначатимемо Вохохреще — улюблену подію багатьох.

Після переходу Православної церкви України та частини інших церков на новоюліанський календар, дати свят синхронізувалися з загальноєвропейською традицією."Телеграф" представляє церковний календар на січень, щоб ви не пропустили головні події першого місяця 2026-го року.

  • 1 січня — Обрізання Господнє. День святителя Василія Великого
  • 6 січня — Богоявлення (Хрещення Господнє)
  • 7 січня — Собор святого Іоана Хрестителя
  • 12 січня — мц. Татіани Римської (Тетянин день)
  • 30 січня — Собор трьох святителів
Обрізання Господнє (1 січня) символізує прийняття Христом людського закону, а пам’ять святителя Василія Великого — одного з найвизначніших богословів Церкви — нагадує про силу розуму, віри й служіння. Це день не гучний, але фундаментальний.

Одне з найважливіших свят усього церковного року — Хрещення Господнє. Саме цього дня згадується хрещення Ісуса Христа в річці Йордан і явлення Святої Трійці. У традиції цей день асоціюється з освяченням води, очищенням і символічним початком нового духовного етапу. У новому стилі Богоявлення остаточно "повернулося" на 6 січня — як у більшості християнського світу.

Раніше "Телеграф" ділився календарем професійних та державних свят на січень. Загалом у січні буде 31 день. Робочих днів: 17. Вихідних та святкових днів: 14.

