Коли Хрещення Господнє, Тетянин день та інші свята: церковний календар на січень 2026

Січень не багатий на церковні свята

Перший місяць 2026-го року принесе нам кілька церковних свят. Це місяць, який "задає тон" усьому року. Саме в січні ми відзначатимемо Вохохреще — улюблену подію багатьох.

Після переходу Православної церкви України та частини інших церков на новоюліанський календар, дати свят синхронізувалися з загальноєвропейською традицією."Телеграф" представляє церковний календар на січень, щоб ви не пропустили головні події першого місяця 2026-го року.

Церковний календар на січень 2026

1 січня — Обрізання Господнє. День святителя Василія Великого

6 січня — Богоявлення (Хрещення Господнє)

7 січня — Собор святого Іоана Хрестителя

12 січня — мц. Татіани Римської (Тетянин день)

30 січня — Собор трьох святителів

Обрізання Господнє (1 січня) символізує прийняття Христом людського закону, а пам’ять святителя Василія Великого — одного з найвизначніших богословів Церкви — нагадує про силу розуму, віри й служіння. Це день не гучний, але фундаментальний.

Одне з найважливіших свят усього церковного року — Хрещення Господнє. Саме цього дня згадується хрещення Ісуса Христа в річці Йордан і явлення Святої Трійці. У традиції цей день асоціюється з освяченням води, очищенням і символічним початком нового духовного етапу. У новому стилі Богоявлення остаточно "повернулося" на 6 січня — як у більшості християнського світу.

Раніше "Телеграф" ділився календарем професійних та державних свят на січень. Загалом у січні буде 31 день. Робочих днів: 17. Вихідних та святкових днів: 14.