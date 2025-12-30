Уся справа в смаку страв? Чому стара радянська сковорідка досі є на вашій кухні

Ці сковорідки досить важкі, а шар старого нагару робить їх ще важчими

Старий радянський посуд можна зустріти майже на кожній кухні, будь-то механічна м'ясорубка або часникочавка. Багато хто також віддає перевагу сковорідкам, попри сучасні антипригарні моделі.

Чим вони так приваблюють і чому навіть сьогодні можуть дати фору новим, пояснив "Телеграф". Ми порівняли старі та сучасні сковорідки.

Хоч сучасні сковорідки пропонують антипригарне покриття та їх легко мити, багато господинь віддають перевагу старим радянським чавунним і товстостінним алюмінієвим сковорідкам. Вони довговічні, рівномірно прогріваються і допомагають готувати хрустку скоринку на м’ясі, рибі та овочах.

Чавунна сковорода. Фото: Kitchenindustries

Старі сковорідки тримають тепло довго, не деформуються і після тривалого використання набувають природного антипригарного шару. Сучасні моделі легші й простіші у догляді, але швидше зношуються, покриття може подряпатися, а їжа — іноді прилипати або не так рівномірно пропікатися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому господарське мило не поступається сучасним засобам, попри характерний неприємний запах.