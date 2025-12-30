Не лише символ розкоші: навіщо у радянських квартирах вішали килими на стіну і яку роль вони відігравали

Як виявилось, килими на стінах у квартирах мали й практичну цінність

Килими на стінах у квартирах та будинках — явна ознака радянського минулого. Такі були в багатьох, як у містах, так і в селах. Однак згодом ця "мода" зійшла нанівець і зараз мало де таке можна побачити, особливо у сучасних квартирах із новими ремонтами.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, навіщо за радянських часів вішали на стіни килими, чому це було модно та символізувало добробут сім’ї.

Килим на стіні — як символ розкоші

Старше покоління точно пам’ятає часи лютого радянського дефіциту. Тоді дістати якісь повсякденні речі становило чимало зусиль. Що вже говорити про такі "предмети розкоші", як килими, пише сайт mamasmission.com.

Саме тому килими вважалися таким собі предметом розкоші. Коштували вони дорого, а дістати їх було складно. Так що килим на стіні в квартирі, особливо, якщо він відрізнявся від тих, що були в інших, точно був символом достатку і благополуччя.

Килими дарували на весілля і вважали їх ледь не сімейною реліквією, передаючись із покоління в покоління. А коли мода таких "гобеленів" на стінах почала згасати, багато хто стелили килими вже на підлогу.

Фото: Getty Images

Практична користь килимів на стінах

Як виявилося, такий текстиль на стінах мав і практичнішу цінність. Він служив для створення звукоізоляції та затримки тепла в оселі, створюючи так званий "ефект термоса".

Радянські будинки, особливо панельні "хрущовки" і "сталінки", будувалися швидко і часто мали тонкі бетонні стіни, які взимку сильно промерзали. Килим, як не дивно, служив додатковим шаром утеплення, тому в його розміщенні на стінах був сенс.

Фото: Getty Images

Крім того, оскільки радянські будинки мали дуже тонкі стіни, то в сусідніх квартирах можна було слухати чужі розмови, телевізор або інші звуки життєдіяльності людей. А потужний килим на стіні добре поглинає звукові хвилі, роблячи життя в квартирі більш спокійним і тихим.

Фото: Getty Images

Також за величезним килимом на всю стіну можна було заховати недоліки ремонту. Наприклад, під ним не клеїли шпалери, які також були в дефіциті та суворо економились під час поклейки. Крім того, такий текстиль прикривав нерівні стіни або шпалери, що спузирилися, якщо вони вже там були.

Раніше "Телеграф" розповідав, як жили жінки в СРСР. Вони проводили дні у чергах та на кухні.