Корка новорічних мандарин вам ще послужить: 11 способів застосування

Після Нового року залишилася маса мандаринових та апельсинових відходів у вигляді кірок? Не поспішайте викидати, адже є одразу 11 способів їх застосування.

Яскраві соковиті солодкі – апельсини та мандарини створюють особливий святковий настрій. Але навіть будучи вже з’їдені ці представники цитрусових здатні принести масу користі вашому будинку.

Кулінарія

Залишаємо чисті кірки мандарин десь на полиці, у сухому місці. Через місяць вони висохнуть, після чого їх подрібнюють у кавомолці або іншому пристрої. Вуаля: отриманий порошок можна додавати до печива, у запіканки . Усього чайна ложка жовтого порошку надає випічці чудового освіжаючого аромату.

. Усього чайна ложка жовтого порошку надає випічці чудового освіжаючого аромату. Свіжі кірки мандарин можуть взяти участь у маринуванні курки чи іншого м’яса . Ароматика такого маринаду просто чарівна, а головне майже безкоштовна. До речі, так само можна позбутися неприємних запахів, якщо раптом (о боже!) м’ясо виявилося несвіжим.

. Ароматика такого маринаду просто чарівна, а головне майже безкоштовна. До речі, так само можна позбутися неприємних запахів, якщо раптом (о боже!) м’ясо виявилося несвіжим. Заварюємо чай , додаємо в глінтвейн , і навіть просто в компот .

, додаємо в , і навіть просто в . Додаючи в ємності з крупами висушені скоринки апельсин, можна позбутися жучків.

Кімнатне та садове квітництво, город

Корки цитрусових відлякують мурах, кліщів, попелицю та іншу подібну живність. Усього шматочок кірки трохи прикопати в горщику — добрий спосіб вигнати непроханих гостей.

та іншу подібну живність. Усього шматочок кірки трохи прикопати в горщику — добрий спосіб вигнати непроханих гостей. Можна зібрати кірки мандарин і апельсин для того, щоб прикопати їх під садовими деревами-кущами , коли з’явиться можливість зробити це.

, коли з’явиться можливість зробити це. Це ароматне добро можна також збирати, щоб потім додати до компосту . З огляду на особливості такої добавки компост швидше зріє.

. З огляду на особливості такої добавки компост швидше зріє. У ґрунт, призначений для розсади , кірки теж додаються. Справа в тому, що за рахунок пектину такий ґрунт краще тримає вологу.

, кірки теж додаються. Справа в тому, що за рахунок пектину такий ґрунт краще тримає вологу. Корочки мандарин у кімнатних квітах можуть зіграти роль відлякувача кішок , оскільки пухнасті мурлики не люблять цей запах.

Що можуть зробити кірки апельсин для вашого будинку

Розкладені по кишенях одягу або між постільною білизною скоринки цитрусових надають їм запаху .

. Аналогічні заходи захищають ще й від молі.

