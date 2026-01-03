Рус

Корка новорічних мандарин вам ще послужить: 11 способів застосування

Ірина Семчишина
Як можна використати шкірку цитрусових вдома та на городі
Як можна використати шкірку цитрусових вдома та на городі. Фото Pixabay

Після Нового року залишилася маса мандаринових та апельсинових відходів у вигляді кірок? Не поспішайте викидати, адже є одразу 11 способів їх застосування.

Яскраві соковиті солодкі – апельсини та мандарини створюють особливий святковий настрій. Але навіть будучи вже з’їдені ці представники цитрусових здатні принести масу користі вашому будинку.

Кулінарія

  • Залишаємо чисті кірки мандарин десь на полиці, у сухому місці. Через місяць вони висохнуть, після чого їх подрібнюють у кавомолці або іншому пристрої. Вуаля: отриманий порошок можна додавати до печива, у запіканки. Усього чайна ложка жовтого порошку надає випічці чудового освіжаючого аромату.
  • Свіжі кірки мандарин можуть взяти участь у маринуванні курки чи іншого м’яса. Ароматика такого маринаду просто чарівна, а головне майже безкоштовна. До речі, так само можна позбутися неприємних запахів, якщо раптом (о боже!) м’ясо виявилося несвіжим.
  • Заварюємо чай, додаємо в глінтвейн, і навіть просто в компот.
  • Додаючи в ємності з крупами висушені скоринки апельсин, можна позбутися жучків.

Кімнатне та садове квітництво, город

  • Корки цитрусових відлякують мурах, кліщів, попелицю та іншу подібну живність. Усього шматочок кірки трохи прикопати в горщику — добрий спосіб вигнати непроханих гостей.
  • Можна зібрати кірки мандарин і апельсин для того, щоб прикопати їх під садовими деревами-кущами, коли з’явиться можливість зробити це.
  • Це ароматне добро можна також збирати, щоб потім додати до компосту. З огляду на особливості такої добавки компост швидше зріє.
  • У ґрунт, призначений для розсади, кірки теж додаються. Справа в тому, що за рахунок пектину такий ґрунт краще тримає вологу.
  • Корочки мандарин у кімнатних квітах можуть зіграти роль відлякувача кішок, оскільки пухнасті мурлики не люблять цей запах.

Що можуть зробити кірки апельсин для вашого будинку

  • Розкладені по кишенях одягу або між постільною білизною скоринки цитрусових надають їм запаху.
  • Аналогічні заходи захищають ще й від молі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, чому не варто викидати яєчну шкаралупу — вона може дуже знадобитися вам у господарстві та на городі.

