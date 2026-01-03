Корка новорічних мандарин вам ще послужить: 11 способів застосування
Після Нового року залишилася маса мандаринових та апельсинових відходів у вигляді кірок? Не поспішайте викидати, адже є одразу 11 способів їх застосування.
Яскраві соковиті солодкі – апельсини та мандарини створюють особливий святковий настрій. Але навіть будучи вже з’їдені ці представники цитрусових здатні принести масу користі вашому будинку.
Кулінарія
- Залишаємо чисті кірки мандарин десь на полиці, у сухому місці. Через місяць вони висохнуть, після чого їх подрібнюють у кавомолці або іншому пристрої. Вуаля: отриманий порошок можна додавати до печива, у запіканки. Усього чайна ложка жовтого порошку надає випічці чудового освіжаючого аромату.
- Свіжі кірки мандарин можуть взяти участь у маринуванні курки чи іншого м’яса. Ароматика такого маринаду просто чарівна, а головне майже безкоштовна. До речі, так само можна позбутися неприємних запахів, якщо раптом (о боже!) м’ясо виявилося несвіжим.
- Заварюємо чай, додаємо в глінтвейн, і навіть просто в компот.
- Додаючи в ємності з крупами висушені скоринки апельсин, можна позбутися жучків.
Кімнатне та садове квітництво, город
- Корки цитрусових відлякують мурах, кліщів, попелицю та іншу подібну живність. Усього шматочок кірки трохи прикопати в горщику — добрий спосіб вигнати непроханих гостей.
- Можна зібрати кірки мандарин і апельсин для того, щоб прикопати їх під садовими деревами-кущами, коли з’явиться можливість зробити це.
- Це ароматне добро можна також збирати, щоб потім додати до компосту. З огляду на особливості такої добавки компост швидше зріє.
- У ґрунт, призначений для розсади, кірки теж додаються. Справа в тому, що за рахунок пектину такий ґрунт краще тримає вологу.
- Корочки мандарин у кімнатних квітах можуть зіграти роль відлякувача кішок, оскільки пухнасті мурлики не люблять цей запах.
Що можуть зробити кірки апельсин для вашого будинку
- Розкладені по кишенях одягу або між постільною білизною скоринки цитрусових надають їм запаху.
- Аналогічні заходи захищають ще й від молі.
