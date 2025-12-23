Ця ароматна зелень врятує ваші овочі від шкідливих комах

Спільна посадка деяких рослин створює умови, несприятливі деяких шкідливих комах. Наприклад, квасолю та боби можна виростити без жучків, якщо поруч посадити цю ароматну зелень.

Природа мудра, і в дикому полі не зустрінеш посадки однієї рослини — все перемішано, росте як би випадково, але при цьому всім вистачає місця. Організувати подібну систему на городі, щоб отримувати екологічно чистий урожай, без хімії — найвище агрономічне мистецтво. І нещодавні дослідження японських вчених дозволили зробити ще один крок у цьому напрямі.

Було експериментально доведено, якщо посадити поряд із бобовими рослинами базилік – можна забезпечити захист від жучків.

Головне: Базилік (будь-якого кольору та сорту) потрібно посіяти не далі 1 метра від квасолі.

Виявилося, що ароматичні сполуки, які виділяються в процесі вегетації базиліка, позитивно впливають на ріст і розвиток квасолі. І це відбувається на генетичному рівні!

Другим важливим фактом стало те, що на аромат базиліка злітається природний ворог павутинних кліщів Phytoseiulus persimilis. До речі, доцільно висаджувати базилік саме біля тих рослин, які найбільше уражаються цим видом кліща: огірки, помідори, а також троянди. У результаті всі виграють: ви отримуєте екологічно чистий урожай, при цьому вживаєте свіжу ароматну зелень, а квасоля залишається без жучків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким засобом потрібно пролити ділянку, щоб помітно підвищити родючість ґрунту – і це абсолютно екологічно, жодних побічних ефектів.