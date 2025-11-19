Який Львів на смак? Кондитери створили десерт-символ міста і це не сирник

Рецепт винайшли місцеві кондитери до 760-річчя міста

Українські міста мають свої унікальні гастрономічні символи – "солодкі візитівки", які давно стали частиною місцевої культури та традицій. Відомий "Київський торт", легендарний "Харківський", новий "Чернівецький".

Тепер і Львів збагатився ще одним культурним символом – віднедавна у міста є власний фірмовий торт. Цей десерт створили до 760-річчя Львова кондитери майстерні "Лігумінка", яка славиться авторськими солодощами, що органічно поєднують галицькі традиції з сучасними кулінарними трендами. "Телеграф" дізнався про нього цікаве.

Смак, що розповідає історію

Рецепт львівського торта – це справжня гастрономічна поема, написана мовою смаків. В основі десерту лежать інгредієнти, без яких неможливо уявити Львів: ароматна кава, вишуканий шоколад, хрусткі горіхи, соковиті цукати та ніжне згущене молоко. Кожен компонент має свій неповторний характер, а разом вони створюють гармонійну симфонію смаку – ніжну, багату й по-домашньому душевну.

Львівський торт, оформлення

Автором рецепта стала Роксолана Плахтій, яка створила цей десерт як подарунок рідному місту до ювілею. Під час розробки кондитери прагнули зберегти автентичний дух старовинного Львова, майстерно поєднуючи перевірені століттями галицькі традиції з інноваційними технологіями сучасного кондитерського мистецтва.

Міжнародне визнання

"Львівський торт" уже встиг здобути популярність далеко за межами України. Десерт представили на престижній міжнародній виставці Sweet Expo у Варшаві, де він отримав схвальні відгуки від експертів кондитерської справи та відвідувачів. Така презентація продемонструвала, що український гастрономічний бренд має всі шанси конкурувати на європейському ринку.

Львівський торт у розрізі

Частина великої традиції

Створення львівського торта стало природним продовженням української кондитерської спадщини. Варто згадати й те, що Львів віками славився пляцками – давніми кондитерськими виробами з унікальною рецептурою, що передавалася з покоління в покоління. Базові смаки торта – кава, шоколад, горіхи – відтворюють атмосферу легендарних львівських кав'ярень і давніх традицій галицької випічки, занурюючи в неповторну культурну ауру міста.

Де скуштувати і скільки коштує

Справжній "Львівський торт" можна скуштувати та замовити у майстерні "Лігумінка" — це авторський десерт, що виготовляється саме тут. Адреси мережі кав’ярень "Лігумінка" у Львові:

вул. Франка, 77;

вул. Княгині Ольги, 100Л.

Окрім цього, "Львівський торт" подають у спеціалізованій кав’ярні "Львівський Торт" на площі Ринок, 40 – у самому серці міста.

Також торт можна замовити через сайт "Лігумінки" чи "Нову пошту" для доставки у будь-яке місто України. Сьогодні львівський торт можна придбати у двох форматах:

500 грамів – 300 гривень;

1 кілограм – 600 гривень.

Це чудовий варіант подарунка для близьких або символічний гастрономічний сувенір для всіх, хто хоче відчути частинку Львова на смак. Купуючи цей десерт, ви отримуєте не просто солодощі, а справжню частку місцевої культури — продукт, що символізує галицький стиль життя й традиції, які передаються крізь покоління.

Солодка візитівка міста

"Львівський торт" позиціюється не лише як десерт, а як справжня солодка візитівка міста, у якій відчувається любов до рідного Львова, повага до його історії та прагнення зберегти унікальну культурну ідентичність. Кожен шматочок цього торта — це маленька подорож у світ галицьких смаків, ароматів старовинних кав'ярень та теплої атмосфери міста лева.

Раніше "Телеграф" розповідав про "Чернівецький" торт, який уже став родзинкою цього осіннього сезону. За кожним шматочком цього кулінарного витвору ховаються цікаві історії, символи та локальні традиції.