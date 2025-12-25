З 1 січня в Україні зміниться майже все: нові зарплати, пенсії, податки і виїзд за кордон

2026 рік стартуватиме з масштабних змін: від роумінгу з ЄС до податків, медичних виплат і бронювання. Що важливо знати українцям

В Україні з 1 січня відбудеться кілька кардинальних змін, які повпливають на життя кожного українця. "Телеграф" зібрав основні оновлення. Нагадаємо, в січні 31 день, з яких 22 робочих. Через воєнний стан, 1 січня не є вихідним днем, якщо роботодавцем не затверджене інше.

Збільшення мінімальної пенсії, зарплати та прожиткового мінімуму

У 2026 році мінімальна зарплата становитиме 8647 грн (в 2025 — 8000 грн). Мінімальна погодинна ставка — 52 грн. Мінімальна пенсія становитиме 2 595 гривень для працюючих пенсіонерів та до 3 328 гривень для непрацюючих.

Прожитковий мінімум у 2026 році становитиме:

неповнолітні до 6 років — 2817 грн,

неповнолітні 6-18 років — 3512 грн,

працездатні — 3328 грн,

непрацездатні — 2595 грн,

загальний показник — 3209 грн.

Зміни в прожитковому мінімумі вплинуть на розміри соцвиплат, податкових соціальних пільг та тих штрафів і зборів, що базуються на ньому.

Якщо роботодавець незтує збільшенням мінімальної зарплати — може отримати чималі штрафи. Роботодавця також можуть оштрафувати за нефоромлених працівників. За кожного неоформленого працівника передбачено штраф у розмірі 86 470 грн, а у разі повторного порушення протягом двох років сума зросте до 259 410 грн за кожного працівника.

Що зміниться для пенсіонерів

Для виходу на пенсію у 2026 році в 60 років потрібно буде 33 роки стажу. Також в березні очікується індексація виплат, очікується перерахуно на 15%. Деяким пенсіонерам виплати навпаки поріжуть. Це торкнеться пенсіонерів, чий розмір виплат перевищує граничну межу, визначену законом — десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб — 25 950 гривень. Частина пенсії вище за поріг зменшуватиметься за ступенями: 50%, 40%, 30%, 20% і 10%.

Роумінг із ЄС за принципом "як удома"

Українці зможуть користуватися своїм домашнім тарифом у всіх 27 країнах ЄС, а вхідні дзвінки в роумінгу стануть безкоштовними. Нові умови запрацюють автоматично, без підключень, і гарантуватимуть безкоштовний доступ до екстрених служб. Такі ж правила діятимуть і для громадян ЄС під час їхніх поїздок до України.

Щеплення по-новому

З 2026 року діятиме оновлений календар щеплень. З основних змін — більш раннє введення вакцини проти туберкульозу, змінені рекомендовані місяці для вакцинації, щоб було зручніше колоти багатокомпонентні вакцини та нова вакцинація в календар — від вірусу папіломи людини для дівчат 12-13 років.

Календар профілактичних щеплень на 2026 рік

Виплати на дітей

Із січня 2026 року в Україні зростуть дитячі соціальні виплати: одноразова допомога при народженні дитини становитиме 50 тис. грн, щомісячні виплати на догляд за дитиною до року — 7 тис. грн, а для дітей з інвалідністю — 10,5 тис. грн. Також запроваджують програму "єЯсла" з виплатами 8 тис. грн на місяць для дітей від 1 до 3 років (12 тис. грн — для дітей з інвалідністю), а непрацюючі жінки отримуватимуть 7 тис. грн допомоги під час вагітності.

Водночас "Пакунок малюка" та "Пакунок школяра" залишаються без змін, а родини з дітьми, яким на 1 січня 2026 року ще не виповниться рік, додатково отримуватимуть нові виплати.

Виплати на дітей 2026

Виїзд за кордон

Більшість категорій українців матимуть ту ж можливість виїхати за кордон, що і у 2025 році. Та частині чоловіків віком від 23 до 60 років буде відкрита можливість тимчасового виїзду. Мова про тих, хто працює в сферах медіа та комунікації. Тривалість обмежена, а щоб випустили за кордон потрібно мати певний пакет документів.

З січня 2026 року у поїздах Київ-Перемишль та Київ-Хелм мають запрацювати митний та прикордонний контроль безпосередньо у вагонах. Це дасть можливість уникнути тривалих зупинок на кордоні.

Комунальні послуги

Більшість тарифів для населення, принаймні ті, які регуляються державою, не змінюватимуться у 2026 році. До 30 квітня фіксована ціна на електроенергію. Зазначимо, щодо газу також діє мораторій на зростання вартості. Однак інша справа — промислові споживачі. Для них вартість транспортування газу зросте, що може відбитися на кінцевій вартості продукції для деяких виробників.

Важливо, що вартість транспортування газу для населення зміниться відповідно до показників об'єму, спожитого у попередній рік.

Алкогольні зміни

З 2026 року в Україні буде менше "коньяка". Європейська вимога закріплює це право за виробом з окремого регіона. Натомість, побільшає бренді, як називатимуть той самий напій. З 1 січня також почне діяти нове законодавство в сфері виробництва вина та виноградарства. Воно покликане захистити регіональних виробників та вводить більш строгі вимоги до маркування пляшок.

Мобілізація та бронювання

В Україні триває загальна мобілізації для чоловіків віком від 25 до 60 років, які не мають права на відстрочку. Інші категорії можуть піти до війська добровільно. Щодо бронювання, то деякі чоловіки можуть його втратити — з 1 січня заброньований працівник має отримувати не менше 21 617,50 грн на місяць. Зазначимо, що бронювати чоловіків можуть деякі гуманітарні організації, а також для критично важливих підприємств встановили ліміти на час бронювання.

Для абітурієнтів та школярів

В університетах України з січня зʼявиться "нульовий курс". Це підготовка абітурієнтів до НМТ самими вишами. Тривамие навчання від 3 до 6 місяців, може бути дистанційним. Вивчатимуть українську мову, математику, історію України та ще один предмет на вибір. НМТ ж цього року проходитиме в незмінному форматі.

Великі податкові зміни

З 1 січня 2026 року для ФОПів запроваджуються комплексні податкові та фінансові зміни: замість щомісячного податкового розрахунку діятиме квартальне звітування, яке подаватиметься лише за наявності фактичних виплат працівникам або контрагентам, не пізніше ніж через 40 календарних днів після завершення кварталу, а також набере чинності нова форма декларації з орендної плати за користування державними сільськогосподарськими землями.

Водночас зростуть базові соціальні показники — мінімальна зарплата підвищиться до 8647 грн, прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме 3328 грн, що призведе до збільшення обов’язкових платежів для підприємців.

Єдиний податок для ФОП:

І групи складе 332,8 грн на місяць,

для ІІ групи — 1729,4 грн,

для ІІІ групи — 5% від доходу.

Військовий збір для І та ІІ груп зросте до 864,7 грн на місяць, тоді як ФОП ІІІ групи й надалі сплачуватимуть 1% від доходу. Мінімальний ЄСВ підвищиться до 1902,34 грн на місяць (22% від мінімальної зарплати) і стане обов’язковим для всіх груп, а ліміти річних доходів у 2026 році становитимуть:

для І групи — 1 444 049 грн

для ІІ групи — 7 211 598 грн

для ІІІ групи — 10 091 049 грн.

Нові правила оскарження у сфері держреєстрації

Із 1 січня 2026 року в Україні змінюється порядок розгляду скарг у сфері державної реєстрації: замість колегій їх розглядатимуть спеціальні комісії при Міністерстві юстиції та його міжрегіональних управліннях. Нові правила поширюються на оскарження рішень, дій або бездіяльності державних реєстраторів, територіальних органів Мін’юсту, а також на результати автоматизованих дій електронних реєстрів і випадки несанкціонованого використання реєстраційних доступів.

Виплата у 2000 грн

Із 1 січня українці віком від 40 років зможуть у застосунку "Дія" оформити державну виплату у розмірі 2 тисячі грн у межах нової програми "Скринінг 40+". Запрошення на участь надійде автоматично в "Дію" після досягнення 40 років, кошти зарахують на Дія.Картку, а використати їх можна виключно на медичне обстеження в закладах, що долучилися до програми. Альтернативно подати заяву можна через ЦНАП.