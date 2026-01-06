В Києві продають торт "Таємниці Буданова". Як він виглядає, та в чому його "таємниця"

Вартість 100 г десерту майже 200 грн

У Києві користувачі помітили десерт з цікавою назвою. Йдеться про торт "Таємниці Буданова", який названо на честь керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Українці бурхливо обговорюють десерт в мережі. Зауважимо, що Буданова нещодавно призначили на посаду в ОП, а до цього він з 2020 очолював Головне управління розвідки (ГУР).

Що особливого в торті "Таємниці Буданова"

Як видно на фото, торт складається з бісквітних фісташкових коржів з горішками, крем чізу на основі маскарпоне та начинки. А саме фісташкове шанті (збити вершки з цукром) з білим шоколадом та згущеним молоком. Бортики торта прикрашені подрібненими фісташками, а верхівка — сублімованою малиною.

Торт "Таємниці Буданова" у розрізі

На смак цей торт у міру солодкий з вираженим смаком фісташки та ніжним кремом. Бісквіт м'який та просочений сиропом. Горішки в декорі та коржах додають хрумкої структури.

Як виглядає торт "Таємниці Буданова"

Вартість торта вагою в 1700 г становить 2 750 грн. А за 100 г у кав'ярні просять 175 грн. Додамо, що достеменно невідомо, чому саме торт має назву "Таємниці Буданова", але це ймовірніше пов'язано з ексголовою ГУР Кирилом Будановим.

Скільки коштує торт "Таємниці Буданова"

Реакція мережі

Українці у мережі були здивовані таким десертом та його назвою. Вже навіть з'явились тематичні меми про Буданова та жабу Петра. Ймовірніше тут відсилка саме до зеленого кольору десерту.

Мем про Буданова та торт

Користувачі жартували:

Цікаво, який секрет ховається у торті "Таємниця Буданова"?

Заінтригували.

Я б не їв. Про всяк випадок.

Раніше "Телеграф" ділився найсмішнішими мемами про нову посаду Буданова та зміни в ОП.