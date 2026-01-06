В Києві продають торт "Таємниці Буданова". Як він виглядає, та в чому його "таємниця"
Вартість 100 г десерту майже 200 грн
У Києві користувачі помітили десерт з цікавою назвою. Йдеться про торт "Таємниці Буданова", який названо на честь керівника Офісу президента Кирила Буданова.
Українці бурхливо обговорюють десерт в мережі. Зауважимо, що Буданова нещодавно призначили на посаду в ОП, а до цього він з 2020 очолював Головне управління розвідки (ГУР).
Що особливого в торті "Таємниці Буданова"
Як видно на фото, торт складається з бісквітних фісташкових коржів з горішками, крем чізу на основі маскарпоне та начинки. А саме фісташкове шанті (збити вершки з цукром) з білим шоколадом та згущеним молоком. Бортики торта прикрашені подрібненими фісташками, а верхівка — сублімованою малиною.
На смак цей торт у міру солодкий з вираженим смаком фісташки та ніжним кремом. Бісквіт м'який та просочений сиропом. Горішки в декорі та коржах додають хрумкої структури.
Вартість торта вагою в 1700 г становить 2 750 грн. А за 100 г у кав'ярні просять 175 грн. Додамо, що достеменно невідомо, чому саме торт має назву "Таємниці Буданова", але це ймовірніше пов'язано з ексголовою ГУР Кирилом Будановим.
Реакція мережі
Українці у мережі були здивовані таким десертом та його назвою. Вже навіть з'явились тематичні меми про Буданова та жабу Петра. Ймовірніше тут відсилка саме до зеленого кольору десерту.
Користувачі жартували:
- Цікаво, який секрет ховається у торті "Таємниця Буданова"?
- Заінтригували.
- Я б не їв. Про всяк випадок.
