Буданов сказав: "Так". Українці наклепали смішних мемів про призначення голови ОП
Згадали й улюблене хобі колишнього голови розвідки
Призначення Кирила Буданова на посаду керівника Офісу президента надихнуло українців на створення мемів. Жартували не тільки про його роботу в Головному управлінні розвідки (ГУР).
"Телеграф" зібрав найдотепніші меми українців про нового голову ОП. В них не обійшлось без згадки про командира РДК Дениса Капустіна, якого вважали мертвим.
Однією з головних тем для мемів стало те, що, працюючи в ГУР, Буданов має чимало зв'язків та отримує інформацію напрочуд швидко. Саме тому українців пожартували, що ще до пропозиції президента Володимира Зеленського голова ГУР знав, що йому скажуть.
Не пропустили в мережі й те, скільки успішних операцій провело Головне управління розвідки на чолі з Будановим. До слова, цю посаду він обіймав з 2020 року.
Окремо можна виділити меми про те, що ГУР фактично надурило Кремль та Росію тим, що змусило їх повірити у загибель Капустіна. Насправді ж командир підрозділу "Російський Добровольчий Корпус" став частиною комплексної спецоперації розвідки Міноборони України. Цікаво, що російські спецслужби заплатили 500 тисяч доларів за вбивство Капустіна, гроші отримало ГУР.
Реакція українців у Threads також доповнила меми. Адже в дописах Буданова порівнювали з героєм серіалу "Гра престолів" Варісом, якого називали майстром над шептунами, тобто тим, хто будь-де мав вуха та знав усе. Люди жартували:
- Буданов? Ого. Варіс переграв Мізинця.
- 1 січня — Капустін живий; 2 січня — Буданов керівник Офісу президента.
- Буданов — керівник Офісу Президента. Тепер усі питання у політиці президента вирішуватимуться прильотом FPV-камікадзе?
- Буданов сказав йому: "Так"
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Буданова та його кар'єрний шлях до голови ОП.