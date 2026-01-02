Буданов сказав: "Так". Українці наклепали смішних мемів про призначення голови ОП

Згадали й улюблене хобі колишнього голови розвідки

Призначення Кирила Буданова на посаду керівника Офісу президента надихнуло українців на створення мемів. Жартували не тільки про його роботу в Головному управлінні розвідки (ГУР).

"Телеграф" зібрав найдотепніші меми українців про нового голову ОП. В них не обійшлось без згадки про командира РДК Дениса Капустіна, якого вважали мертвим.

Однією з головних тем для мемів стало те, що, працюючи в ГУР, Буданов має чимало зв'язків та отримує інформацію напрочуд швидко. Саме тому українців пожартували, що ще до пропозиції президента Володимира Зеленського голова ГУР знав, що йому скажуть.

Меми про призначення Буданова головою ОП

Не пропустили в мережі й те, скільки успішних операцій провело Головне управління розвідки на чолі з Будановим. До слова, цю посаду він обіймав з 2020 року.

Мем про перший брифінг Буданова як голови ОП

Мем про хобі Буданова

Окремо можна виділити меми про те, що ГУР фактично надурило Кремль та Росію тим, що змусило їх повірити у загибель Капустіна. Насправді ж командир підрозділу "Російський Добровольчий Корпус" став частиною комплексної спецоперації розвідки Міноборони України. Цікаво, що російські спецслужби заплатили 500 тисяч доларів за вбивство Капустіна, гроші отримало ГУР.

Мем про Буданова та операцію з Капустіним

Мем про Буданова та операцію з Капустіним

Мем про Буданова та Трампа

Реакція українців у Threads також доповнила меми. Адже в дописах Буданова порівнювали з героєм серіалу "Гра престолів" Варісом, якого називали майстром над шептунами, тобто тим, хто будь-де мав вуха та знав усе. Люди жартували:

Буданов? Ого. Варіс переграв Мізинця.

1 січня — Капустін живий; 2 січня — Буданов керівник Офісу президента.

Буданов — керівник Офісу Президента. Тепер усі питання у політиці президента вирішуватимуться прильотом FPV-камікадзе?

Буданов сказав йому: "Так"

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Буданова та його кар'єрний шлях до голови ОП.