Шмигаль і тут, і там. Українці жартують про кадрові перестановки в уряді (смішні меми)

Президент Володимир Зеленський запропонував йому посаду в Міненерго і не тільки

Нове можливе призначення Дениса Шмигаля міністром енергетики та віцепремʼєр-міністром України надихнуло українців на створення мемів. Адже менше року назад його призначили міністром оборони.

"Телеграф" зібрав найдотепніші меми про Шмигаля. Більшість з них стосувалось того, скільки посад за останні роки змінив посадовець.

Адже з березня 2020 він був прем'єр-міністром України, але вже у 2025 Верховна Рада проголосувала за його звільнення. З липня 2025 його призначили міністром оборони і вже у січні 2026 президент України запропонував йому кандидатуру на посаду міністра енергетики та віцепремʼєр-міністра.

Українці жартували, що Шмигаль та людина, яка має постійно носити з собою трудову книжку, аби знати, де він зараз працює. Не оминули й того, як швидко відбулись кадрові зміни в інституціях.

Меми про Шмигаля

Меми про Шмигаля

Бо Шмигаль "засинав міністром оборони, а прокинувся міністром енергетики". Хоча формально його ще не призначили на нову посаду, адже Рада має спочатку проголосувати за звільнення з Міноборони, а потім за призначення в Міненерго.

Мем про Шмигаля та трудову книжку

Дехто навіть жартував, що коли Денис Шмигаль розповідатиме онукам про свою роботу у молодості, вони не повірять в такі перестановки.

Меми про Шмигаля

Також були меми й про новий фільм, який можна зняти про посадовця. Користувачі писали:

Говорять, що коли Володимира Зеленського спитали, який фільм він хоче зняти після своєї каденції — той не вагаючись відповів, що це буде: "Спліт 2: ротація" з Денисом Шмигалем в головній ролі. Я так розумію про уряд щось.

Мем про кіно та Шмигаля в головній ролі

Мем про фільм зі Шмигалем

