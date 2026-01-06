В Киеве продают торт "Тайны Буданова". Как он выглядит, и в чем его "тайна"

Стоимость 100 г десерта почти 200 грн

В Киеве пользователи заметили десерт с интересным названием. Речь идет о торте "Тайны Буданова", который назван в честь руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.

Украинцы бурно обсуждают десерт в сети. Заметим, что Буданова недавно назначили на должность в ОП, а до этого он с 2020 года возглавлял Главное управление разведки (ГУР).

Что особенного в торте "Тайны Буданова"

Как видно на фото, торт состоит из бисквитных фисташковых коржей с орешками, крем чиза на основе маскарпоне и начинки. А именно фисташковое шанти (взбитые сливки с сахаром) с белым шоколадом и сгущенкой. Бортики торта украшены измельченными фисташками, а верхушка — сублимированной малиной.

Торт "Тайны Буданова" в разрезе

По вкусу этот торт в меру сладкий с выраженным вкусом фисташки и нежным кремом. Бисквит мягкий и пропитанный сиропом. Орешки в декоре и коржах добавляют хрустящей структуры.

Как выглядит торт "Тайны Буданова"

Стоимость торта весом в 1700 г составляет 2750 грн. А за 100 граммов в кафе просят 175 грн. Добавим, что неизвестно, почему именно торт называется "Тайны Буданова", но это скорее всего связано с экс-председателем ГУР Кириллом Будановым.

Сколько стоит торт "Тайны Буданова"

Реакция сети

Украинцы в сети были удивлены десертом и его названием. Уже появились тематические мемы о Буданове и жабе Петра. Вероятнее здесь отсылка именно к зеленому цвету десерта.

Мем о Буданове и торте

Пользователи шутили:

Интересно, какой секрет скрывается в торте "Тайна Буданова"?

Заинтриговали.

Я бы не ел. На всякий случай.

