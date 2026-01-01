Не тільки Капустін: українці клепають меми про "воскресіння" голови РДК

У жартах згадали навіть Майкла Джексона, Елвіса Преслі та Курта Кобейна

У четвер, 1 січня, стало відомо, що командир РДК Денис Капустін, оголошений мертвим 27 грудня, насправді живий. Як пояснили в ГУР МО, дезінформація була частиною спецоперації. Російські спецслужби замовили ліквідацію Капустіна за 500 тисяч доларів.

Українці почали публікувати меми та жарти з приводу "воскресіння" White Rexа. "Телеграф" зібрав найкращі з них.

Один з авторів зобразив "повстання з мертвих" Капустіна в стилі Warcraft III. Не обійшлося там і без глави ГУР Кирила Буданова із його реплікою: "За роботу!".

Мем про воскресіння Дениса Капустіна

На багатьох мемах сам Капустін взагалі був відсутній, обігрували саму ситуацію за участю Буданова. На одному із зображень написано: "Коли 1 січня прокинувся о 16 ранку". Потім глава ГУР каже: "Насамперед, як кажуть, вітаємо вас із поверненням до життя".

На іншому мемі головний український розвідник каже: "Незабаром буде оприлюднена інформація щодо іноземних громадян, які виконували наші задачі, і скоро будуть готові вийти в ефір". Далі він перелічує прізвища покійних американських зірок: Елвіса Преслі, Майкла Джексона та Курта Кобейна.

У співтоваристві фанатів Буданова опублікували його фото із задоволеним виразом обличчя та написом "Я, коли всіх облапошила, набрехунькала, сказала неправду". У публікації також написали: "Викусили) Пане Денисе, з поверненням до життя!".

Український співак та музикант Артем Пивоваров опублікував зображення голови ГУР у вигляді Санта-Клауса, що тримає на плечі мішок із подарунками, з якого видно голову Капустіна. "Єдиний таємний Санта, який приніс справді гідний подарунок", — йдеться у публікації.

Також у соцмережах з’явився допис з наступним текстом: "Спочатку Зеленський каже: "Ми, українці, щось придумаємо", а на ранок воскрешають Капустіна".

