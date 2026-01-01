Рус

Не тільки Капустін: українці клепають меми про "воскресіння" голови РДК

Марія Назарова
Кирило Буданов, Денис Капустін White Rex Новина оновлена 01 січня 2026, 21:48
Кирило Буданов, Денис Капустін White Rex. Фото Колаж "Телеграфу"

У жартах згадали навіть Майкла Джексона, Елвіса Преслі та Курта Кобейна

У четвер, 1 січня, стало відомо, що командир РДК Денис Капустін, оголошений мертвим 27 грудня, насправді живий. Як пояснили в ГУР МО, дезінформація була частиною спецоперації. Російські спецслужби замовили ліквідацію Капустіна за 500 тисяч доларів.

Українці почали публікувати меми та жарти з приводу "воскресіння" White Rexа. "Телеграф" зібрав найкращі з них.

Один з авторів зобразив "повстання з мертвих" Капустіна в стилі Warcraft III. Не обійшлося там і без глави ГУР Кирила Буданова із його реплікою: "За роботу!".

Смішний мем про воскресіння голови РДК Дениса Капустіна White Rex
Мем про воскресіння Дениса Капустіна

На багатьох мемах сам Капустін взагалі був відсутній, обігрували саму ситуацію за участю Буданова. На одному із зображень написано: "Коли 1 січня прокинувся о 16 ранку". Потім глава ГУР каже: "Насамперед, як кажуть, вітаємо вас із поверненням до життя".

Смішний мем із Будановим про воскресіння голови РДК Дениса Капустіна White Rex

На іншому мемі головний український розвідник каже: "Незабаром буде оприлюднена інформація щодо іноземних громадян, які виконували наші задачі, і скоро будуть готові вийти в ефір". Далі він перелічує прізвища покійних американських зірок: Елвіса Преслі, Майкла Джексона та Курта Кобейна.

Смішний мем із Будановим про воскресіння голови РДК Дениса Капустіна White Rex

У співтоваристві фанатів Буданова опублікували його фото із задоволеним виразом обличчя та написом "Я, коли всіх облапошила, набрехунькала, сказала неправду". У публікації також написали: "Викусили) Пане Денисе, з поверненням до життя!".

Смішний мем із Будановим про воскресіння голови РДК Дениса Капустіна White Rex

Український співак та музикант Артем Пивоваров опублікував зображення голови ГУР у вигляді Санта-Клауса, що тримає на плечі мішок із подарунками, з якого видно голову Капустіна. "Єдиний таємний Санта, який приніс справді гідний подарунок", — йдеться у публікації.

Смішний мем із Будановим про воскресіння голови РДК Дениса Капустіна White Rex

Також у соцмережах з’явився допис з наступним текстом: "Спочатку Зеленський каже: "Ми, українці, щось придумаємо", а на ранок воскрешають Капустіна".

Коментар про воскресіння Дениса Капустіна White Rex

