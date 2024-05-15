Багато зелені та акуратні будиночки: як виглядала Дарниця у Києві понад 120 років тому (фото)

Знайомі місця крізь призму десятиліть

Перша згадка про Дарницю в писемних джерелах датується 1509 роком, а вже на початку минулого століття ця місцевість перетворилася на одне з найкращих дачних селищ, завдяки сосновим лісам та чистому повітрю. Саме тут любили відпочивати місцеві, а саму Дарниця славилася мальовничими краєвидами.

Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати для вас історичні знімки, які передають дух минулої епохи та дають нам можливість подивитися на те, як виглядала Дарниця понад 120 років тому.

Так, у спільноті "Клуб корінного киянина" у Фейсбук було опубліковано добірку цікавих знімків, зроблених у 1900-х роках на території Дарниці — історичної місцевості на лівому березі Дніпра в Києві.

Дарниця багато років тому

Ретро-фото просто зачаровують

У ті часи місцевістю протікала річка Дарниця — звідси й пішла однойменна назва району на лівому березі Дніпра.

Місцевість у 16 столітті перебувала у володінні двох великих київських монастирів — Києво-Печерського та Пустинно-Миколаївського, які судилися за розмежування територій.

Дарниця у 1900-х роках

Місцевість славилася віковими деревами

Тут завжди любили гуляти місцеві

У 1899 році у зв’язку з будівництвом залізниці "Київ — Полтава" тут виникла позакласна сортувальна станція "Дарниця". Одночасно з появою станції на місці вулиці Лісової (зараз вулиця Гроденська) почали селитися робітники-залізничники.

З іншого боку залізничних колій виникло дачне селище, назване Новою Дарницею.

З початку XX століття до 1923 року Дарниця була територією Микільсько-Слобідської волості Остерського повіту Чернігівської губернії та являла собою місцевість із віковим сосновим лісом.

З 1923 до 1927 року Дарниця входила до складу Броварського району Київського округу, а з березня 1927 року безпосередньо підпорядкована Київській міськраді і входила до складу Петровського (Подільського) району.

Вокзал Дарниці

Так виглядала місцевість у 1900-х роках

Будинок вокзалу

На станції завжди було багатолюдно

До 1917 року на території Дарниці проживало близько 6 тисяч осіб, а 1969 року населення перевищувало 500 тисяч осіб. Таким чином це був найбільший район Києва — і за населенням, і за промисловим потенціалом.

Згідно з рішенням сесії Дарницької районної ради, днем "народження" району вважається 3 травня 1935 року, коли було створено однойменну самостійну адміністративну одиницю.

Після 1945 року лівобережна частина Києва навколо забудованої приватними будинками Старої Дарниці почала інтенсивно розширюватися. На місці дач і пустирів було забудовано відому з 1896 року Нову Дарницю і нові житлові масиви — Березняки, Воскресенку, Русанівку та інші.

Дачні будиночки

Дарниця у 50-х роках

Місцевість потопала в зелені

Дарниця була популярним дачним селищем

Вікові дерева

Відпочинок біля річки

Дачне селище

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві волонтери шукають намети для мобілізованих. За їхніми словами, селити новобранців до казарм — це погана ідея, бо туди з великою ймовірністю може прилетіти ворожа ракета.